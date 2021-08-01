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Одесские истории: потоп в Одессе 100 лет назад

Одесские истории: потоп в Одессе 100 лет назад

В ночь на вторник, 15 июля 1908 года (по старому стилю), в Одессе прошел очень сильный ливень, который затопил самые «проблемные» районы города — Пересыпь и Слободку.

Дождь был очень сильным, и газета «Одесские новости» писала, что он «является особо исключительным в анналах одесских ливней и проливных дождей». Впрочем, сильные осадки в Одессе всегда были явлением неприятным, но повторяющимся — как сто лет назад, так и сейчас. В начале прошлого века ливни не раз затапливали Польский спуск, Ремесленную улицу, Слободку, Пересыпь и другие районы города. Однако дождь, который прошел 15 июля 1908 года, не шел с ними ни в какое сравнение.

Потоки воды, которые мчались по улицам, затопили почти всю Пересыпь. Были разрушены дома, а их владельцы лишились имущества и продуктов. Также во время потопа погибло много лошадей. Чтобы люди могли как-то передвигаться по городу, в районе Херсонской улицы наладили паромное сообщение.

Однако стихия разрушила не только дома. Проливной дождь, с невероятной силой обрушившийся на город, смыл еще и тротуары. Например, с Дерибасовской «уплыла» часть отремонтированной мостовой, а также деревянные кубики, которые не успели использовать для ремонта. Целая «флотилия» этих кубиков мчалась в потоке воды по Гаванной улице и Военному спуску прямо в море. Другую их часть занесло на Ланжероновскую. Рабочим пришлось вылавливать уплывшие части мостовой, грузить на телеги и свозить в безопасное место.

В то время градоначальником Одессы был генерал Иван Толмачев, которого горожане не любили, так как он активно поддерживал черносотенцев. Однако во время стихии городские власти показали себя с лучшей стороны: всем пострадавшим была оперативно организована помощь, а также развернуты столовые для питания тех, кто остался без крова.

Источник: grad.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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