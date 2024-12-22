Людвиг Редерер возвел в Одессе завод, который стал украшением города

В конце XIX века французский предприниматель создал в Одессе завод, здания которого до сих пор поражают своей архитектурной красотой. Завод шампанских вин, построенный Генрихом Редерером, стал не просто промышленным объектом, но и подлинным украшением города.
Подробности создания одесского шампанского и завода по его производству рассказали на сайте проекта «Одесса. Деколонизация».
Одесское шампанское началось на Молдаванке
История этого уникального предприятия началась в 1896 году, когда француз Людвиг Эдуард Генрих Редерер основал «Южнорусское общество виноделия». К делу присоединились влиятельные одесситы: статский советник Зайченко, купец Энни, почетный гражданин Динин и дворянин Попандопуло. Начальный капитал составил 500 тысяч рублей золотом – немалая сумма для тех времен.
Для строительства завода Редерер пригласил французского архитектора Бойша, который работал в тандеме с местным специалистом Льюиксом. Уже весной 1898 года началось строительство на Малофонтанской дороге. Параллельно с этим в Одессу прибыл первый корабль с французскими винами – будущим сырьем для производства.
Чтобы не терять времени, производство временно наладили на Молдаванке. Там 40 рабочих готовили первые партии напитка, разливая виноматериал в бутылки.
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Виноматериалы привозили в Одессу из Франции
А уже 1 октября 1899 года состоялось торжественное открытие нового завода. Посетители были поражены величием административного здания и изяществом въездной арки. Завод имел собственную электростанцию и огромные подвалы для выдержки двух миллионов бутылок.
Особенностью производства была его стопроцентная аутентичность. Редерер использовал исключительно французские вина из региона Шампань, французские бутылки, пробки и даже проволоку для крепления пробок. Процесс контролировали специалисты из Реймса. Шампанское выпускали трех видов: сухое, полусухое и сладкое. Продукция быстро завоевала рынок – склады открылись в Киеве, Варшаве, Риге, Ташкенте и Москве.
Однако судьба предприятия сложилась драматично. Сначала винодельческий кризис 1902 года во Франции заставил компанию взять кредит в 200 тысяч рублей. Несмотря на это, в 1904 году одесское шампанское «Генри Редерер» получило золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Но революционные события 1905-1907 годов привели к расколу среди акционеров. Генрих Редерер покинул общество, и в 1906 году завод продали купцу Елисееву.
Сам Редерер вернулся во Францию, где жил с семьей. Его дальнейшая судьба после 1923 года неизвестна, хотя потомки до сих пор живут на родине шампанского.
Одессе же осталась не только архитектурная достопримечательность, но и пример инновационного для того времени подхода к бизнесу – вместо экспорта дешевого сырья, Редерер наладил в Украине производство премиального продукта из импортных материалов.
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