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Одесские истории: как в Одессе выпустили первое шампанское

Одесские истории: как в Одессе выпустили первое шампанское

1 октября 1899 года в Одессе был открыт и освящен завод шампанских вин. Также в этот день была выпущена первая партия шампанского «Генрих Редерер».

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Генрих Людвиг Эдуард Редерер, как гласит легенда, шампанское не любил, однако идея основать в Одессе завод шампанских вин показалась ему перспективной. В южный город охотно приезжали аристократы, и не только русские. Они активно вели светскую жизнь, давали балы, на которых обязательно подавали шампанское. И Редерер отправился с этим предложением к императору Николаю II.

Как в Одессе строили завод шампанского

В марте 1896 года император дал разрешение на строительство и даже учредил устав «Южно-Русского общества виноделия Генриха Редерера в Одессе». Для будущего завода выбрали участок на Французском бульваре, 36, и в мае состоялась закладка предприятия. Строили завод около полутора лет — 1 октября его открыли со всей возможной торжественностью. Завод состоял из четырех этажей, два из которых уходили под землю.

В Одессу из Франции Редерер завез не только технику и рабочих, но и эксперта, пробки, бутылки и даже проволоку, которой эти пробки укрепляли. Но самое главное — сюда бочками ввозили виноград, из которого должно было получиться то самое знаменитое игристое вино.

Шампанское приобрело большую популярность в Одессе, и его даже продавали на экспорт. В 1904 году, когда в Париже открылась Всемирная выставка, Одесский завод шампанских вин даже получил медаль, так как его продукция была признана настоящим шампанским. А в 1910 году на Торгово-промышленной выставке в Одессе полусухое шампанское удостоилось Большой серебряной медали от Императорского общества сельского хозяйства.

шампанское Одесса

После революции Редерер уехал на родину, а завод шампанских вин закрыли. Позже там находилась птицефабрика, и только в 1952 году в цехах завода снова стали делать шампанское — уже «советское».

Источник: lotsia.com.ua.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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