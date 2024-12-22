Погода в Одессе: прогноз на 23 декабря неутешителен

Завтра, в понедельник, 23 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидаются осадки, а вот воздух днем может прогреться до 8-10°С.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 23 декабря
В Одессе в понедельник облачно. Днем небольшой дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 6-8°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 декабря
По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшой дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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