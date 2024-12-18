Винодел из Измаила: о настоящем вине, которое лечит

Во дворе все сделано собственными руками

Василий Бербер живет в Измаиле. В ухоженном дворе хозяин все сделал своими руками. Барбекю выложено из красного камня. Рядом с ним в горшках растет красный острый перец: маленький, словно свечи на гирлянде, и в форме колокольчиков. Некоторые гурманы любят добавлять его в подогретое вино.

Когда разбирали Измаильский кирпичный завод, Василий попросил себе несколько кирпичей на память. Теперь они украшают стену с лепкой. Неподалеку – облепленный монетами и несколькими бараньими костями небольшой бочонок, из которого щедрый хозяин наливает вино, когда собираются гости. Напротив – тандыр, украшенный инкрустацией с дворцом и фонтанчиком.

Заплесневелый бочонок испортит даже лучший сок

Во дворе своего дома Василий Петрович выращивает четыре сорта винограда: «Молдову» (один из самых популярных на юге), ранний сорт «Суручанский белый», «Лидию» и «Каберне».

Чтобы получить качественное вино, прежде всего нужно позаботиться о чистоте бочонка. Налитый в заплесневелую посуду хороший виноградный сок просто испортится.

– Нужно всегда следить за бочонками, ведь в них будет происходить процесс брожения и выдержки вина. После того как слили вино, дрожжи сливают, бочонок моют и пропаривают. И перед тем, как залить вино, также необходимо проверить бочонок на чистоту, – отмечает Василий Бербер.

Проверенный веками рецепт хорошего вина

Сейчас сок, конечно же, не отжимают, как раньше, через мешок. Сырье хозяин получает более современным способом с помощью пресса, который создал сам. Важным является и содержание сахара. Василий Петрович помнит, как его отец проверял вино на сахаристость с помощью сырого куриного яйца. Сейчас Василий Бербер не дедовским методом, а рефрактометром определяет содержание сахара, которого должно быть не менее 20% в сухом вине.

Василий Петрович не скрывает старинного рецепта вина, который неизменен на протяжении веков.

– На десять ведер сока добавляю одно ведро воды и два с половиной килограмма сахара. Тогда происходит правильное брожение. Кто-то добавляет больше сахара, чем нужно, и это не дает винным дрожжам бродить. Поэтому важно соблюдать технологию.

Никто из тех, кто пил мое вино, никогда не говорил, что оно имеет какие-то посторонние запахи или кислое. Всем нравится, – рассказывает винодел.

От простуды: ложка меда в рот и запить теплым вином

Винодел поделился и воспоминаниями о том, как бабушка на кусок хлеба наливала вино и давала ему, маленькому, хотя мама этого не одобряла.

С тех пор прошло много лет.

Сейчас Василию Берберу 70, он в хорошей форме. И если кто-то в семье простудился или замерз в холодную погоду, тогда по бабушкиному рецепту из вина готовят лечебное средство.

– У нас, болгар, при простуде вино подогревают. Ложка меда в рот, запить таким теплым напитком, потом укутаться, и вся простуда куда-то девается – очень быстро проходит, – делится он секретами.

Виноград не привозят, а вино продают

Василий Бербер в магазинах вино не покупает, потому что уверен, что все оно порошковое. Если хоть немного разбираешься в вине, сразу скажешь, порошковое оно или нет.

– Просто за моим огородом находится Измаильский винзавод. Так вот, виноград туда не завозят, а вино продают. Откуда оно берется? Это вино так подают, что некоторым людям оно кажется таким вкусным, изысканным! Даже букет ощущают. Какой там может быть букет, в порошке?

Дважды призер за неповторимый букет

Василий Петрович определяет, что главное в вине – это вкус и букет винограда. Из своих сортов винодел создает вина, в которых обычно один из сортов играет главную скрипку.

Соблюдая традиционный рецепт, Василий Бербер каждый год создает вино с неповторимым букетом. Благодаря этому его напиток дважды признавали лучшим на фестивале вина в Измаиле.

В небольших бочонках в сарайчике хозяин хранит вино, которым с удовольствием угощает гостей. А в подвале находится остальное вино в бочонке и бутылках.

«Дай Боже здраве!» (Дай Бог здоровья) – всегда произносит традиционный болгарский тост измаильский винодел, угощая гостей и выпивая бокал своего настоящего и самого вкусного вина.