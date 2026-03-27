Ключевые моменты:

  • Часть расходов в отношениях юридически считается подарками и не возвращается
  • Но деньги можно взыскать через суд как безосновательно полученные
  • Важные доказательства: банковские выписки, переписка, расписки
  • В некоторых случаях ситуация может иметь признаки мошенничества

Как любовь превращается в долги: история Ирины

Ирина — учительница из Одессы, одинокая мама. Она тратила деньги на мужчину: продукты, топливо, даже кредиты. Хотела поддержать, сохранить отношения.

Но когда долги стали неподъемными, мужчина заявил: «Это твои кредиты — ты и плати». Именно тогда она обратилась к юристу.

Когда стоит действовать

Юристы советуют не затягивать, если:

  • партнер отказывается признавать долг;
  • расходы превышают ваши возможности (например, более 30% дохода);
  • есть риск, что человек просто исчезнет.

Что говорит закон

1. Подарки не возвращаются

Согласно ст. 717 ГК Украины, если вы добровольно тратили деньги — это считается дарением.

2. Но деньги можно вернуть

Если доказать, что это не был подарок, а вынужденные расходы — можно требовать компенсацию:

ст. 1212 ГК — безосновательное обогащение
ст. 231, 233 ГК — если было психологическое давление
ст. 61, 74 СК — если навязывались «общие долги»

3. Важная деталь

Если партнер не является официальным членом семьи, расходы не считаются «семейными». Это усиливает позицию в суде.

Какие доказательства помогут:

  • банковские выписки
  • скриншоты переписки («верну», «одолжи»)
  • любое письменное подтверждение долга
  • Даже сообщение в мессенджере суд может признать доказательством (ст. 100 ГПК).

Практический шаг: как зафиксировать долг

Юристы советуют простой прием:

попросить написать сообщение или расписку, например:
«Я должен тебе 50 000 грн, верну позже».

Это меняет ситуацию: расходы перестают быть «подарком» и становятся долгом.

Когда это уже криминал

Если человек:

  • обманом выманивает деньги
  • обещает брак или «бизнес»
  • пользуется вашим телефоном или банкингом

— это может подпадать под ст. 190 УК (мошенничество).

В таком случае стоит обращаться в полицию.

Что делать на практике

прекратить финансовую помощь

  • собрать все доказательства
  • обратиться в суд или полицию
  • при необходимости — в систему бесплатной правовой помощи

Материал подготовлен на основе практики одесского юриста Виктории Гусаковой, которая специализируется на гражданских спорах и защите прав женщин.

Для проверки правовых позиций использованы нормы:

  • Гражданского кодекса Украины (ст. 717, 1212, 231, 233)
  • Семейного кодекса Украины (ст. 3, 61, 74)
  • Уголовного кодекса Украины (ст. 190, 361)
  • Гражданского процессуального кодекса (ст. 100 — электронные доказательства)

Также проанализированы практические кейсы обращений в центры бесплатной правовой помощи и типичные судебные подходы к подобным спорам.

Редакция «Одесской жизни» адаптировала юридические разъяснения для читателей города и области с учетом локального контекста и обращений одесситов.

