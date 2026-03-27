Ключевые моменты:
- Часть расходов в отношениях юридически считается подарками и не возвращается
- Но деньги можно взыскать через суд как безосновательно полученные
- Важные доказательства: банковские выписки, переписка, расписки
- В некоторых случаях ситуация может иметь признаки мошенничества
Как любовь превращается в долги: история Ирины
Ирина — учительница из Одессы, одинокая мама. Она тратила деньги на мужчину: продукты, топливо, даже кредиты. Хотела поддержать, сохранить отношения.
Но когда долги стали неподъемными, мужчина заявил: «Это твои кредиты — ты и плати». Именно тогда она обратилась к юристу.
Когда стоит действовать
Юристы советуют не затягивать, если:
- партнер отказывается признавать долг;
- расходы превышают ваши возможности (например, более 30% дохода);
- есть риск, что человек просто исчезнет.
Что говорит закон
1. Подарки не возвращаются
Согласно ст. 717 ГК Украины, если вы добровольно тратили деньги — это считается дарением.
2. Но деньги можно вернуть
Если доказать, что это не был подарок, а вынужденные расходы — можно требовать компенсацию:
ст. 1212 ГК — безосновательное обогащение
ст. 231, 233 ГК — если было психологическое давление
ст. 61, 74 СК — если навязывались «общие долги»
3. Важная деталь
Если партнер не является официальным членом семьи, расходы не считаются «семейными». Это усиливает позицию в суде.
Какие доказательства помогут:
- банковские выписки
- скриншоты переписки («верну», «одолжи»)
- любое письменное подтверждение долга
- Даже сообщение в мессенджере суд может признать доказательством (ст. 100 ГПК).
Практический шаг: как зафиксировать долг
Юристы советуют простой прием:
попросить написать сообщение или расписку, например:
«Я должен тебе 50 000 грн, верну позже».
Это меняет ситуацию: расходы перестают быть «подарком» и становятся долгом.
Когда это уже криминал
Если человек:
- обманом выманивает деньги
- обещает брак или «бизнес»
- пользуется вашим телефоном или банкингом
— это может подпадать под ст. 190 УК (мошенничество).
В таком случае стоит обращаться в полицию.
Что делать на практике
прекратить финансовую помощь
- собрать все доказательства
- обратиться в суд или полицию
- при необходимости — в систему бесплатной правовой помощи
Материал подготовлен на основе практики одесского юриста Виктории Гусаковой, которая специализируется на гражданских спорах и защите прав женщин.
Для проверки правовых позиций использованы нормы:
- Гражданского кодекса Украины (ст. 717, 1212, 231, 233)
- Семейного кодекса Украины (ст. 3, 61, 74)
- Уголовного кодекса Украины (ст. 190, 361)
- Гражданского процессуального кодекса (ст. 100 — электронные доказательства)
Также проанализированы практические кейсы обращений в центры бесплатной правовой помощи и типичные судебные подходы к подобным спорам.
Редакция «Одесской жизни» адаптировала юридические разъяснения для читателей города и области с учетом локального контекста и обращений одесситов.