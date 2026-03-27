Ключевые моменты:

Часть расходов в отношениях юридически считается подарками и не возвращается

Но деньги можно взыскать через суд как безосновательно полученные

Важные доказательства: банковские выписки, переписка, расписки

В некоторых случаях ситуация может иметь признаки мошенничества

Как любовь превращается в долги: история Ирины

Ирина — учительница из Одессы, одинокая мама. Она тратила деньги на мужчину: продукты, топливо, даже кредиты. Хотела поддержать, сохранить отношения.

Но когда долги стали неподъемными, мужчина заявил: «Это твои кредиты — ты и плати». Именно тогда она обратилась к юристу.

Когда стоит действовать

Юристы советуют не затягивать, если:

партнер отказывается признавать долг;

расходы превышают ваши возможности (например, более 30% дохода);

есть риск, что человек просто исчезнет.

Что говорит закон

1. Подарки не возвращаются

Согласно ст. 717 ГК Украины, если вы добровольно тратили деньги — это считается дарением.

2. Но деньги можно вернуть

Если доказать, что это не был подарок, а вынужденные расходы — можно требовать компенсацию:

ст. 1212 ГК — безосновательное обогащение

ст. 231, 233 ГК — если было психологическое давление

ст. 61, 74 СК — если навязывались «общие долги»

3. Важная деталь

Если партнер не является официальным членом семьи, расходы не считаются «семейными». Это усиливает позицию в суде.

Какие доказательства помогут:

банковские выписки

скриншоты переписки («верну», «одолжи»)

любое письменное подтверждение долга

Даже сообщение в мессенджере суд может признать доказательством (ст. 100 ГПК).

Практический шаг: как зафиксировать долг

Юристы советуют простой прием:

попросить написать сообщение или расписку, например:

«Я должен тебе 50 000 грн, верну позже».

Это меняет ситуацию: расходы перестают быть «подарком» и становятся долгом.

Когда это уже криминал

Если человек:

обманом выманивает деньги

обещает брак или «бизнес»

пользуется вашим телефоном или банкингом

— это может подпадать под ст. 190 УК (мошенничество).

В таком случае стоит обращаться в полицию.

Что делать на практике

прекратить финансовую помощь

собрать все доказательства

обратиться в суд или полицию

при необходимости — в систему бесплатной правовой помощи

Материал подготовлен на основе практики одесского юриста Виктории Гусаковой, которая специализируется на гражданских спорах и защите прав женщин.

Для проверки правовых позиций использованы нормы:

Гражданского кодекса Украины (ст. 717, 1212, 231, 233)

Семейного кодекса Украины (ст. 3, 61, 74)

Уголовного кодекса Украины (ст. 190, 361)

Гражданского процессуального кодекса (ст. 100 — электронные доказательства)

Также проанализированы практические кейсы обращений в центры бесплатной правовой помощи и типичные судебные подходы к подобным спорам.

Редакция «Одесской жизни» адаптировала юридические разъяснения для читателей города и области с учетом локального контекста и обращений одесситов.