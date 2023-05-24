Полипы в желчном: чем опасны и как лечатся без операции

Характерный признак полипов в желчном — это периодическое ощущение тяжести в правом боку и отрыжка после еды или физических нагрузок. Чтобы исключить наличие полипов в желчном, важно вовремя пройти обследование. Отчего возникают полипы и как их лечить, рассказала гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Чем опасны полипы в желчном пузыре

Полипы в желчном пузыре — это доброкачественные образования, обычно состоящие из клеток внутреннего эпителиального слоя органа. Они могут быть одиночными и множественными. Если при обследовании выявляется пять и более новообразований, говорят о полипозе желчного пузыря.

Полипы способны достигать довольно крупных размеров (1-2 сантиметра) либо же образовывать сеточки из мелких наростов высотой 1-2 миллиметра. Зачастую заболевание протекает практически бессимптомно и случайно выявляется на УЗИ или компьютерной томографии органов брюшной полости. Повышенное внимание этой патологии уделяется потому, что хотя полипы имеют доброкачественную природу, при их наличии повышается риск перерождения клеток и развития рака желчного пузыря.

Какие виды новообразований бывают?

Полипы в желчном разделяют на несколько видов.

Холестериновые. Самые распространенные и безопасные. Образуются из-за изменения свойств слизистой пузыря, нарушений его сократимости и отложений холестерина. Данный вид «ложных» полипов нередко исчезает при длительном лечении медикаментами.

Наросты воспалительного происхождения. Их появление может спровоцировать бактериальная инфекция, наличие паразитов или камней в желчном. Такие наросты также считаются псевдоопухолями и иногда проходят после приема противовоспалительных препаратов.

Папилломы стенок желчного пузыря. Эти доброкачественные новообразования вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и способны перерождаться в злокачественные под воздействием неблагоприятных факторов.

Аденоматозные полипы. Также имеют доброкачественный характер, но из-за высокого риска перерождения требуют постоянного контроля и особого внимания врача. Особенностью этих новообразований является то, что они вырастают не из эпителия, а из железистой ткани.

Отчего возникают полипы в желчном

Механизм возникновения полипов до конца не изучен, но к основным факторам риска относят наследственную предрасположенность, генные мутации, нарушение обмена веществ (в частности, липидов, из-за чего возникают холестериновые бляшки), наличие хронического холецистита, холангита, желчнокаменной болезни, дискинезии желчных путей. Также виновниками появления полипов может стать глистная инвазия, злоупотребление алкоголем и вредной едой.

Как распознать полипы в желчном пузыре

Как уже упоминалось, новообразования способны долгое время никак не проявлять себя, особенно если полип одиночный или наросты имеют небольшие размеры и не препятствуют оттоку желчи. Но если полип крупный или неудачно расположен, то больного могут беспокоить изжога, отрыжка, тошнота или даже рвота с примесью желчи, горький привкус во рту, пожелтение языка, кожи и глаз, диарея, дискомфорт или боль в правом подреберье.

При ущемлении полипа возникают сильные колики, может повыситься артериальное давление, участиться сердцебиение. Если процесс переходит в хроническую форму, пациент жалуется на потерю аппетита, чувство постоянной усталости, общую слабость, зуд и сухость кожи, потемнение мочи.

Как лечатся полипы в желчном

При подозрении на наличие полипа в желчном пузыре назначается комплекс анализов и обследований:

биохимический анализ крови;

общий анализ мочи;

копрограмма;

исследование желчи;

УЗИ печени и желчного;

эндоскопическая ультрасонография (при необходимости);

магнитно-резонансная холангиография (при необходимости).

Лечение зависит от размеров новообразований, их типа и причины появления. Медикаментозная терапия результативна только при «ложных» холестериновых полипах. Назначаются препараты с желчными кислотами, средства для улучшения оттока желчи, спазмолитики. Также рекомендуется контрольное УЗИ каждые три или шесть месяцев.

Но при истинном полипозе, размере полипа свыше одного сантиметра или быстром росте образований необходима хирургическая операция – удаление желчного пузыря. Это вмешательство может быть лапароскопическим или полостным.

Диета и питание при обнаружении полипов

Очень важное значение при полипах в желчном играет диета. Ее основные принципы:

дробное питание;

сокращение употребления соли;

исключение из рациона жареных и жирных блюд;

отказ от слишком холодной или горячей пищи;

соблюдение питьевого режима (минимум два литра воды в день).

Ирина Кадченко

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