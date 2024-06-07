Прогноз синоптиков на 8 июня: объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в субботу, 8 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
Штормовое предупреждение: днем 8 июня по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал, 15-20 м/с
Прогноз погоды в Одессе на 8 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 19-21°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами значительный, град. Гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 16-21°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.