Ліпома: безневинна шишка чи небезпечне захворювання

Що таке ліпома?

Ліпома (в народі жировик) — це доброякісне новоутворення. Зазвичай воно з’являється під шкірою і має вигляд вузлика, ущільнення або невеликого шкірного наросту круглої чи овальної форми. Найчастіше ліпоми з’являються на волосистій частині голови, обличчі, шиї, плечах, грудях і руках.

Але іноді новоутворення можуть виникати в структурі внутрішніх органів (наприклад, у ділянці шлунка, кишківника, бронхів, у м’язах або біля суглобів). У цьому випадку ліпоми становлять певну небезпеку, оскільки здатні порушити нормальне функціонування цих органів.

Причини появи ліпоми

Точну причину появи ліпом досі не з’ясовано. До основних чинників, здатних спровокувати розростання жирових клітин, відносять:

генетичну схильність;

ожиріння і підвищення рівня ліпідів у крові;

гормональні збої;

травми м’яких тканин;

захворювання нирок і печінки, підшлункової та щитоподібної залоз, цукровий діабет;

шкідливі звички, особливо зловживання алкоголем;

незбалансований раціон із переважанням їжі тваринного походження;

сидячий спосіб життя.

Основні ознаки ліпоми

Ліпоми бувають одиничними та множинними. Їхнє формування починається з появи підшкірного горбка або еластичного округлого ущільнення з рухомою структурою, яке промацується під час натискання. Типова ліпома має гладку поверхню, шкіра над нею не змінює свою структуру і колір. Новоутворення поступово збільшується в розмірах, але в абсолютній більшості випадків залишається безболісним, зокрема під час пальпації. Відчуття дискомфорту і болю здатний викликати лише жировик, що росте біля нерва і здавлює нервові закінчення.

Якщо шкіра над ліпомою пошкоджується, можливе її інфікування з розвитком локального запалення, яке супроводжується болем, почервонінням, припухлістю, підвищенням місцевої температури.

У разі формування ліпоми в ділянці внутрішніх органів вона здавлює уражений орган, що може спричинити, залежно від локалізації жировика, головний біль, запаморочення, кашель, порушення роботи серця або підвищення тиску.

Як лікується ліпома

Якщо ви виявили у себе безболісне підшкірне утворення з чіткими краями, зверніться до сімейного лікаря, дерматолога або хірурга. Фахівець часто діагностує ліпому вже на основі огляду. Якщо ж локалізація, розмір або структура новоутворення нетипові, можуть знадобитися додаткові обстеження: УЗД, рентгенографія, КТ і МРТ, аналізи крові, біопсія тканин жировика.

Лікування ліпоми проводиться тільки хірургічними методами, але при цьому втручання рекомендується далеко не всім пацієнтам. Жировики невеликих розмірів, що не завдають дискомфорту, видаляти необов’язково — достатньо спостереження і регулярного відвідування дерматолога для огляду. Видалення необхідне в тих випадках, якщо ліпома:

становить серйозний косметичний дефект;

швидко зростає;

супроводжується стійкими больовими відчуттями або іншими тривожними симптомами;

порушує роботу внутрішніх органів;

може переродитися в злоякісне новоутворення.

Для видалення жировика застосовують кілька методів:

ендоскопічне втручання (пухлину разом із капсулою акуратно висікають через маленький розріз на шкірі);

класичну хірургічну операцію (ліпому видаляють за допомогою скальпеля);

ліпосакцію — жирову тканину розм’якшують і витягають за допомогою спеціальної голки.

Рішення про вибір оптимального способу видалення приймає лікар залежно від загального стану організму пацієнта, розташування і розмірів ліпоми.