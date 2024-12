Почти как 100 лет назад: 17 стран и 50 локаций

100 лет назад Украинская республиканская Капелла завершила турне с «Щедриком», во время которого дала более 500 концертов в 17 странах. Сделав украинское произведение символом Рождества. А уже сейчас, в 2024 украинские маркетологи Ярослава Гресь и Юлия Соловей решили обращаться к тем, у кого есть голос и аудитория. Чтобы напомнить откуда пришел «Щедрик» и что именно он является предшественником Carol of the Bells – привлекли певицу Барбару Стрейзанд и американскую актрису Веру Фармигу.

Социальный ролик начинается именно с обращения Веры Фармиги, где она рассказывает о произведении: «Украина здесь. И именно в этот период года ее слышно повсюду. Перезвон. The Carol of the Bells. Надежда рождественского времени, надежда нации и всего мира объединены этой песней, которая родилась в Украине.» После чего ее подхватывает чудесный голос известной всем Барбары Стрейзанд: «Эти звуки Щедрика путешествовали по континентам. Украинский хор пел тогда о своей независимости и завоевал мир своей музыкой».

К 100-летию эта песня прозвучала в 50 локациях. фоне Голливуда, Королевский колледж Лондона, Карнеги холл. и даже самой большой в мире арены для корриды в Мехико.

WOW Ukraine: агентство, изменяющее представление об Украине

WOW Ukraine – это креативная команда, которой руководят ведущие маркетологи Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Среди ярких достижений WOW Ukraine – проект «Сабля Мазепы». Особенное значение он приобрел благодаря известному украинскому боксеру Александру Усику. После победы над британцем Тайсоном Фьюри Усик поднял над головой эту саблю, отдав почести истории своей страны. все удалось благодаря вовлечению большого количества людей от рабочих музея к головам Саудовской Аравии. гордости, объединившей спортивный триумф с напоминанием о культурном наследии Украины.

Чем больше мы говорим – ты больше нас знаешь

Проекты WOW Ukraine наглядно демонстрируют, что культура может быть мощным инструментом дипломатии. Через музыку, исторические артефакты и искусство они доносят до мира идеи свободы, единства и силы духа украинцев. Поэтому, не молчите, рассказывайте о культуре и истории Украины, где бы вы ни были.