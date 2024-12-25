Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: утихнет ли ветер 26 декабря

Погода в Одессе: утихнет ли ветер 26 декабря

Завтра, в четверг, 26 декабря 2024 года, в течение суток 26 декабря в Одессе и области ожидается северо-восточный ветер, сила которого может достигать 15-20 м/с. И введенное накануне штормовое предупреждение остается в силе.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Как и ранее одесситов настоятельно призывают быть бдительными и по возможности ограничить поездки, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

Не следует забывать и о минной опасности, и поэтому желательно отказаться от посещения пляжной зоны. А в случае обнаружения морской мины или похожих предметов, ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщить по номеру 102.

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Прогноз погоды в Одессе на 26 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем воздух прогреется не более чем до 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 декабря

По Одесской области на четверг синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

Ночью местами гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем от 1°С до 4°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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