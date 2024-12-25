Связистка Ирина Безнащук: «Хочу, чтобы все воины ВСУ вернулись в свои семьи и встречали праздник дома»

Уроженка Любашевской громады госпожа Безнащук (так ее называют побратимы) связала свою судьбу с армией еще в 2019 году. Подписав долгосрочный контракт с ВСУ, Ирина сменила мирную жизнь в родительском доме в селе Торговица на казарменную.

«Надеюсь, это последний Новый год на войне»

Первый свой армейский Новый год Ирина Безнащук отпраздновала в 2020 году в Мариуполе.

– Праздничный стол решили накрыть не в казарме, а в пункте связи, чтобы встретить Новый год нашей дружной командой, – рассказала Ирина Безнащук. – Нашлась бутылка шампанского, так что символически пригубили за будущий год и победу. И даже с музыкой – наш прапорщик сыграл нам на гитаре. Но недаром говорят: как встретишь год, так и проведешь. К сожалению, уже в который раз праздную Рождество и Новый год на войне. Надеюсь, что в последний раз. Так что загадаю желание, чтобы все побратимы и воины ВСУ смогли вернуться к своим семьям и встречали праздники дома!

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Муж Ирины Иван уже традиционно прислал жене гуцульские вкусности, тертый мак, орешки, изюм для рождественской кутьи, чтобы она почувствовала домашний уют, а также мед от благодарного соседа-пчеловода. Из родной Агафиевки, где живет старая мать – хранительница древних бойковских традиций, шлет поздравления с вкусными подарками брат Василий Асафайло с семьей.

Такая поддержка родных, земляков и волонтеров вдохновляет нашу связистку, как говорят, держать строй.

Военное обучение наравне с мужчинами

А начинала Ирина Безнащук с курса молодого бойца, который 46-летняя женщина проходила в 169-м учебном центре «Десна» Сухопутных войск.

Отлично, наравне с мужчинами, преодолела огневую подготовку и даже поборола страх, когда на учении по уничтожению вражеской бронетехники над ней проезжала более чем 46-тонная боевая машина.

В Полтавском 179-м объединенном учебно-тренировочном центре войск связи Ирина вместе с 120 коллегами в течение нескольких месяцев осваивала чрезвычайно важную на войне профессию связиста. После обучения ее направили в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду, которая выполняла боевые задачи в районе населенных пунктов Водяное, Опытное, Пески, Невельское, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка Донецкой области. С тех пор связистка вместе с коллегами обеспечивает бесперебойную связь между штабом и батальонами. Без их работы невозможно управлять штурмовиками, разведчиками, артиллерией и другими боевыми подразделениями и координировать их действия непосредственно на поле боя.

В начале войны 56-я Мариупольская бригада воевала на Донетчине. С февраля 2023 года – на Бахмутском направлении. Теперь, после оккупации врагом Бахмута и Авдеевки, бойцы мужественно отбивают атаки оккупантов в районе Часового Яра.

Связисты развертывают радиосеть неподалеку линии соприкосновения, глубоко «закопавшись» в землю, бесперебойно заступают на боевое дежурство, обеспечивая боеспособность бригады. Работают под обстрелами. Недавно неподалеку от их резервного передвижного командного пункта связи было зафиксировано более десятка «прилетов».

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На пороге Новый 2025 год… Ирина Безнащук вновь встретит его с товарищами на боевом посту. Обязательно возьмет в руки полученный с посылкой новогодний рисунок с пожеланиями от украинского ребенка, который уже несколько лет хранит в своем бушлате, и загадает заветное желание: чтобы наконец пришел мир в Украину.