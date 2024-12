Культурна дипломатія: маркетологині достукалися до світових зірок, щоб світ почув український «Щедрик»

Майже як 100 років тому: 17 країн та 50 локацій

100 років тому Українська республіканська Капела завершила турне з «Щедриком», під час якого дала понад 500 концертів у 17 країнах. Зробивши український твір символом Різдва. А вже зараз, у 2024 українські маркетологині Ярослава Гресь та Юлія Соловей вирішили стукатися до тих, хто має голос та авдиторію. Щоб нагадати звідки прийшов «Щедрик» та що саме він є попередником Carol of the Bells – залучили співачку Барбару Стрейзанд та американську акторку Віру Фармігу.

Соціальний ролик починається саме зі звертання Віри Фарміги, де вона розповідає про твір : «Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. The Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні.» Після чого її підхоплює чудовий голос відомої усім Барбари Стрейзанд: «Ці звуки Щедрика мандрували континентами. Український хор співав тоді про свою незалежність і завоював світ своєю музикою».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ukraine WOW (@ukrainewow)

До 100-річчя ця пісня прозвучала у 50 локація. Там, де твір почули вперше. Співали саме українську версія, яку почала Jerry Heil в Національній філармонії України, а далі її підхопили виконавці з різних куточків планети. І все це у найзахоплюючих локаціях: на тлі Голлівуду, Королівського коледжу Лондона, Карнегі холу та навіть найбільшої у світі арени для кориди в Мехіко.

WOW Ukraine: агенція, яка змінює уявлення про Україну

WOW Ukraine – це креативна команда, якою керують провідні маркетологині Ярослава Гресь та Юлія Соловей. Вона втілює масштабні культурні, соціальні й міжнародні ініціативи. Місія агенції – відкривати світові Україну через її культурну спадщину, сучасні таланти та історичні символи.

Серед яскравих досягнень WOW Ukraine – проєкт «Шабля Мазепи». Особливого значення цей він набув завдяки відомому українському боксеру Олександру Усику. Після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі Усик підняв над головою цю шаблю, віддавши шану історії своєї країни. Тоді старовинну зброю везли у супроводі музейних працівників, а охорони в неї було більш ніж у самого спортсмена. І все вдалося завдяки залученості великої кількості людей від робітників музею до голів Саудівської Аравії. Цей жест став моментом національної гордості, що поєднав спортивний тріумф із нагадуванням про культурну спадщину України.

Чим більше ми говоримо – ти більше нас знають

Проєкти WOW Ukraine наочно демонструють, що культура може бути потужним інструментом дипломатії. Через музику, історичні артефакти й мистецтво вони доносять до світу ідеї свободи, єдності та сили духу українців. Тож, не мовчіть, розповідайте про культуру та історію України, де б ви не були.