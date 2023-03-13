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Одесский арт-дворик на военном положении: работы на стенах, немного юмора и добрый старый пес (фоторепортаж)

Одесский арт-дворик на военном положении: работы на стенах, немного юмора и добрый старый пес (фоторепортаж)

Мимо этого двора в переулке Некрасова, 8 просто так не пройдешь. Еще издали вы поймете, что здесь что-то-то «не так». Ну в самом деле, где это видано: не граффити, не муралы-стрит-арты, а самые настоящие картины на стене. И вот как тут не пройти по стрелочке, указывающей, что можно еще и в сам двор зайти, чтобы посмотреть на очередные диковинки!

Одесский двор: «Оранта»-хранительница и новшества

Да, мы снова в арт-дворовике (по аналогии с «квартирником»). И люди здесь живут, и художники творят. А еще здесь проживает пес-старожил, поразительно «вписавшийся» в интерьер этого удивительного двора.

Одесский арт-дворовик, пес

И еще: днем здесь открыты ворота, а это теперь такая редкость… Арт-дворик ведь, как и весь город живет на военном положении. Положение военное, а желание доставить хоть немного необычных впечатлений каждому желающему не изменилось.

– А вы нашу «Оранту» видели? Она со стороны улицы вывешена. Во время войны уже появилась. Не только наш двор, весь город охраняет, – так встретил меня один из жителей двора.

Отвечаю, что да, конечно, видела, даже писала об этой работе художника и общественника, создателя и вдохновителя арт-дворовика на Некрасова Кирилла Бондаренко.

Одесский арт-дворовик

Во время войны уже много нового появилось: арт-дворовик – это ведь не просто «для прикола», но и творческий отклик на все, что мы все с вами переживаем уже больше года.

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Одесский арт-дворовик внутри
Одесский арт-дворовик, балкон

Одесский дворик настраивает на оптимизм

Заходите! Здесь все бесплатно: и картины, и инсталляции-загадки. А еще можно с художниками-скульпторами пообщаться, если, конечно, на месте застанете. В любом случае настроение поднимется, обещаю. Все ведь здесь, как и прежде, рассказывает в о-о-очень своеобразной форме о нас с вами – и с юмором, и с печалью, и с болью, и даже с протестом.

Еще одна поразительная вещь. Приглядитесь: основой для множества инсталляций служат самые разные вещицы, которые люди зачастую просто выбрасывают.

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И самое главное: здесь такая особая атмосфера, которая сразу настраивает входящего ни при каких обстоятельствах не вешать нос. Ибо как гласит текст на одной из вывешенных работ: «И шо? Та хоть бы шо!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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