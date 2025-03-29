Как ожидается, к концу сегодняшнего дня порывы ветра достигнут 15-20 м/с, что может привести к осложнениям на дорогах, ухудшению качества воздуха и сбоям в работе важных предприятий.

«До конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с», – предупреждают синоптики.

Также в «Укргидрометцентре» добавили, что в Одесской и Николаевской областях ожидается пылевая буря.

Из-за непогоды объявлен І («желтый») уровень опасности.

В настоящее время, как пишут местные Телеграм-каналы, «в Одесскую область из Николаевской области несется огромное облако пыли».

Как сообщалось, ранее на субботний день, 29 марта, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

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