Об этом говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Специалисты напоминают, что сезон клещей начинается каждый год весной с наступлением теплых дней.

Укус клеща безболезнен, однако может быть вреден для здоровья как людей, так и животных. Следи болезней, распространяемых клещами, в Украине чаще всего встречаются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, в Одесской области заболеваемость населения болезнью Лайма регистрируется в пределах 40-60 случаев ежегодно. Все случаи связаны с пребыванием населения в лесопарковых зонах, на склонах вдоль берега моря и т.д. В 2024 году за медицинской помощью обратились 1124 человека, из которых в 63 случаях было подтверждено инфицирование.

По данным World Health Organization (WHO), ежегодно инфекциями, передающимися клещами, болеют от 5 до 12 тысяч европейцев.

«В период активности клещей специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней посетят парки и проводят сбор клещей для определения численности экземпляров на м.кв. В течение эпидсезона данная работа проводится специалистами систематически», – отмечают в Центре.

Специалисты также напоминают, как правильно действовать тем, кто обнаружил на теле клеща:

не давить;

не вырывать;

не заливать маслом или спиртом.

Необходимо обратиться в травмпункт, где вам помогут удалить клеща из тела и проконсультируют о дальнейших действиях.

Если поблизости нет медицинского учреждения, нужно аккуратно выкрутить вращательными движениями, обхватив его марлей, или с помощью пинцета. Затем – продезинфицировать место укуса (любым спиртовым раствором).

Также можно сдать кровь на антитела и при необходимости пройти иммунотерапию.

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