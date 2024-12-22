Одесский театр кукол показал спектакль о приключениях необычной коровы (фоторепортаж)

Дети смеются, аплодируют… Вот уж действительно: ребенку соврать невозможно. Сказка о корове Авроре (она же корова Му), которая мечтала о… коньках, сделана талантливо и, главное, искренне, от души, с желанием подарить детям войны настоящую радость и веру в то, что мечты сбываются.

Корова на льду… Мы ведь с вами так хорошо знаем, о ком так говорят. А вот наша Му мечтала о льде и коньках. Ну вот такая мечта была у нашей героини, хотя никто, кажется, такого от нее не ожидал. Коньки для коровы? Смех, да и только!

Но ведь это новогодняя сказка. А в сказке может произойти что угодно. А еще что угодно может сделать настоящая героиня, если ее мечта искренняя, не правда ли?

Да! Чудо произошло: премьера, созданная по сказке современной украинской писательницы Славы Световой «Аврора и коньки», была встречена горячими аплодисментами.

«Спектакль наполнен превращениями и, на первый взгляд, странно-бессмысленными вещами. Но именно благодаря этим вещам мы будем учиться верить в себя, видеть мир под другим углом. Так мы увидим, что смех и слезы всегда ходят рядом, а также, что никакие быки не помешают мечтам становиться реальностью!», – рассказывают в театре.

И с этим никак нельзя не согласиться.

Спектакль сочетает в себе жанры клоунады, театра кукол, анимации и фокусов, так что от просмотра невозможно оторваться, что и произошло во время премьеры.

И надо было видеть, как тепло встретили зрители приехавшую из Киева писательницу Славу Светову, чтобы тоже стать зрительницей своего произведения, которое превратилось в спектакль-шоу в нашем Одесском академическом театре кукол.

После премьерного показа можно было: купить ребенку прекрасно иллюстрированные книги со сказками Славы Световой (издательство Старого Лева); получить автограф писательницы и фото с ней на память; пообщаться с ней на творческой встрече по окончании представления; сфотографироваться с персонажами спектакля; принять участие в праздничной лотерее для покупателей книг: призы – пригласительные билеты в театр!

«Иногда мои книги начинают жить своей жизнью. И это, скажу я, самый интересный момент! Потому что всегда неожидан», – считает сама писательница.

А еще она рассказывает: «Это история о великой мечте, а еще о вере в себя. Я хотела, чтобы дети… поняли одно: даже если ты корова, ты все равно можешь выполнить свое соло на льду, и стать самой крутой коровой-комиком во всем мире!»

Вот такую высокую идею талантливо и представили в нашем Театре кукол в необычном представлении о необычной корове, исполнившей свое соло…

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