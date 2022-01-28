Резонансные пожары в Одессе: виновные не наказаны, лестницы не закуплены, депо не построены
ТЕКСТ: Вероника ПОЛИЩУК • ФОТО: из открытых источников
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В первый день нового года на Люстдорфской дороге полыхал заброшенный дом. Согласитесь — примета не самая оптимистичная. Тем более что за последнее время Одесса стала «рекордсменом» Украины по числу резонансных пожаров. Кого признали виновным в трагических событиях, понесли ли они наказание, и есть ли подвижки в организации пожарной охраны города, выясняла «Одесская жизнь».
Лагерь «Виктория»: крайней оказалась воспитательница
В ушедшем году Одесса отметила четвертую годовщину трагедии в детском лагере «Виктория». Пожар забрал жизни троих детей.
На скамье подсудимых оказались семь человек. Но приговор был вынесен только воспитательнице лагеря Наталье Цокур. Правда, на момент пожара в «Виктории» она уже не работала, хотя числилась ответственной за пожарную безопасность. Наталье было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы — условно.
Директор лагеря Петрос Саркисян около двух лет провел в СИЗО, а затем был отправлен под домашний арест. Своей вины он так и не признает.
Худрука танцевального коллектива «Адель» Татьяну Егорову, якобы оставившую включенный кипятильник, ставший причиной возгорания, допросить не удалось. Еще в 2018 году она покинула Украину.
Эксперты же до сих пор не могут установить точную причину пожара. И отсутствие доказательств стало поводом приостановки дела.
Оказалась на скамье подсудимых и замдиректора лагеря Татьяна Ланина. Она призналась в присвоении бюджетных денег и возместила в городскую казну 120 тысяч гривен. Такую сумму, по версии следствия, Ланина совместно с Саркисяном присвоили в результате финансовых махинаций. Но приговор ей не вынесен до сих пор.
Суд над начальником райотдела ГСЧС Валерием Дьяченко и пожарным инспектором Леонидом Бондарем, проверявшими «Викторию», движется к завершению. Осталось допросить некоторых свидетелей и выслушать сторону защиты. Обвиняемым в служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям, грозит до пяти лет лишения свободы.
Такое же обвинение предъявлено и бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, курировавшей отдых детей в «Виктории». Своей вины экс-чиновница не признает. А по ее делу до сих пор нет решения суда даже в первой инстанции.
Единственный человек, связанный с реконструкцией лагеря «Виктория», оказавшийся на скамье подсудимых, — директор ООО «Стройсоцстандартрозвиток» Станислав Чернышев. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных денег путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге. Дело Чернышева тоже движется довольно медленно — из-за замен судей и адвокатов.
Психбольница: эксперты заняты
Пожар в Центре психического здоровья произошел два года назад. Он забрал жизни семи пациентов и медсестры, спасавшей своих подопечных.
Причину пожара полиция установила: занесение постороннего источника возгорания извне. А вот подозрений следователи никому не вручили. Хотя проводились допросы и обыски, были назначены 24 экспертизы. Две из них еще не провели. Точные сроки окончания этих экспертиз в прокуратуре Одесской области не называют — все зависит от занятости экспертов. Следствие рассчитывает получить результаты исследований через полгода.
«Токио стар»: тормозящее разбирательство и розыск обвиняемого
Пожар в гостинице произошел в августе 2019 года. Он стал причиной гибели девяти человек.
Сейчас в судах рассматриваются три дела, связанные с трагедией. В первом обвиняемыми выступали владелец гостиницы Вадим Черный, администраторы Ирина Паровик и Оксана Ежак; во втором — совладелец находившегося в том же здании отеля «Паровоз» Сергей Дурач; в третьем — главный инженер гостиницы.
В 2020 году Вадим Черный умер от последствий коронавируса. Уголовное производство против него должны были закрыть. Но мать и вдова бизнесмена настояли на продолжении разбирательства. Они намерены доказать в суде невиновность Вадима Черного. Администраторы гостиницы находятся сейчас под домашним арестом.
В деле Дурача, которому избрали такую же меру пресечения, судебное разбирательство «застряло» на стадии подготовительного заседания.
Главный инженер гостиницы, ответственный за ремонт электросетей в здании, до сих пор находится в розыске. Суд над ним так и не начался.
Пожар на Троицкой: слушания не начались
4 декабря 2019 года в экономическом колледже на Троицкой, 25 вспыхнул пожар, который унес жизни 16 человек.
Согласно материалам дела, причиной пожара стало короткое замыкание в кабинете завотделением экономики и предпринимательства Ирины Тарановой. Из-за горючей облицовки стен в коридорах огонь быстро распространился по зданию, а из-за отсутствия системы оповещения люди не сразу поняли, что происходит. На окнах были установлены решетки, пожарный ход оказался запертым — поэтому студенты и работники колледжа не смогли выбраться из горящего дома.
Кроме Ирины Тарановой о подозрении сообщили директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Фомич, бывшему замдиректора по административно-хозяйственной части Андрею Хаецкому. А вот инженер по охране труда Алексей Коваль почему-то в деле не фигурирует. Не было предъявлено подозрение и пожарному инспектору, давшему заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности.
Фигурантам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Ни один из них не признал себя виновным.
Сегодня всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Таранову от должности не отстранили — она продолжает преподавать. А слушания по делу до сих пор не начались: заседания переносили уже несколько раз по разным причинам.
Одесские пожарные: без лестниц и депо
Резонансные пожары в Одессе со страшной убедительностью продемонстрировали не только проблемы пожарной безопасности, но и самой службы ГСЧС.
Устаревшие машины, нехватка высоких пожарных лестниц, специальных батутов, которые могли бы спасти прыгающих с высоты людей.
Автолестницы для зданий выше 16 этажей у одесских спасателей нет до сих пор. После смертельного пожара на Троицкой была подана заявка на приобретение специализированного пожарного куба, на который люди могут спрыгивать из окон верхних этажей. Но она была отклонена по причине «несоответствия нормативам».
Правда, в прошлом году ГСЧС в Одесской области пополнилась тремя современными пожарными машинами усиленной комплектации. А муниципалитет пообещал возвести пожарные депо в разных районах Одессы: возле вокзала, в Киевском и Суворовском районах, районе Гагаринского плато. Но все планы пока что остались на бумаге. В Новощепном ряду, на Фонтане и в Аркадии землю под пожарные депо не выделяют. А для строительства на участках в Суворовском районе — нет инвесторов.
«Страшная комната»
Стены, покрытые копотью, сгоревшая мебель, обуглившиеся детские игрушки и гаджеты… К счастью, на самом деле здесь ничего не горело. Последствия пожара демонстрирует инсталляция, созданная одесскими дизайнерами на деньги, собранные на социальной платформе «Доброе дело». По словам одесского общественника Анатолия Кавуна, идея эта появилась после трагического пожара на Троицкой. Установлена «сгоревшая комната» в учебном классе на базе одесской пожарной части №6. Теперь спасатели проводят здесь лекции для детей, рассказывают, как вести себя при пожаре, выбраться из горящего помещения.
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