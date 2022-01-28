Резонансные пожары в Одессе: виновные не наказаны, лестницы не закуплены, депо не построены

В ушедшем году Одесса отметила четвертую годовщину трагедии в детском лагере «Виктория». Пожар забрал жизни троих детей.



На скамье подсудимых оказались семь человек. Но приговор был вынесен только воспитательнице лагеря Наталье Цокур. Правда, на момент пожара в «Виктории» она уже не работала, хотя числилась ответственной за пожарную безопасность. Наталье было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы — условно.



Директор лагеря Петрос Саркисян около двух лет провел в СИЗО, а затем был отправлен под домашний арест. Своей вины он так и не признает.



Худрука танцевального коллектива «Адель» Татьяну Егорову, якобы оставившую включенный кипятильник, ставший причиной возгорания, допросить не удалось. Еще в 2018 году она покинула Украину.



Эксперты же до сих пор не могут установить точную причину пожара. И отсутствие доказательств стало поводом приостановки дела.



Оказалась на скамье подсудимых и замдиректора лагеря Татьяна Ланина. Она призналась в присвоении бюджетных денег и возместила в городскую казну 120 тысяч гривен. Такую сумму, по версии следствия, Ланина совместно с Саркисяном присвоили в результате финансовых махинаций. Но приговор ей не вынесен до сих пор.



Суд над начальником райотдела ГСЧС Валерием Дьяченко и пожарным инспектором Леонидом Бондарем, проверявшими «Викторию», движется к завершению. Осталось допросить некоторых свидетелей и выслушать сторону защиты. Обвиняемым в служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям, грозит до пяти лет лишения свободы.



Такое же обвинение предъявлено и бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, курировавшей отдых детей в «Виктории». Своей вины экс-чиновница не признает. А по ее делу до сих пор нет решения суда даже в первой инстанции.



Единственный человек, связанный с реконструкцией лагеря «Виктория», оказавшийся на скамье подсудимых, — директор ООО «Стройсоцстандарт­розвиток» Станислав Чернышев. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных денег путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге. Дело Чернышева тоже движется довольно медленно — из-за замен судей и адвокатов.