Как воспитывать ребенка, чтобы тот не стал насильником или жертвой сексуального насилия

В марте сразу две знаковые даты. 4 марта – Всемирный день против сексуальной эксплуатации, а 8 – Международный женский день. Никто не должен сталкиваться с насилием или любым другим нарушением прав человека из-за своего пола. Об истории пьяных вечеринок и сексуальном воспитании в этом материале.

Сексуальное насилие – это не только изнасилование

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко определил: «сексуальное насилие – это не только изнасилование, это и случаи раздевания, это и помещение мужчин и женщин совместно, и содержание их в одном помещении. Это все содержит признаки гендерно обусловленного насилия». Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что официальная статистика по количеству изнасилований не отражает реальность. Она отметила, что о большинстве совершенных преступлений никогда не становится известно правоохранителям.

Пьяные вечеринки с порно контентом

Далее будет история, попавшая в поле зрения полиции. Организаторы пьяных вечеринок могут получить до семи лет тюрьмы. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. По его информации, двое парней издевались и унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсеть. Первого февраля правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются двое товарищей. Они распространяли порно в соцсетях. Их задержали и поместили в СИЗО. 19-летний блогер Андрей Ярина и его друг Ярослав Домбровский проведут под стражей до 1 апреля без права внесения залога. Оба объявлены о подозрении в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Им светит до семи лет за решеткой. Приговор по суду.

Подозреваемый Ярина выступил в суде. Он заявил, что каждая третья девушка возвращалась на вечеринку снова, а средства от трансляций тусовок передавали в ВСУ. Но прокуратура не нашла никаких подтверждений благотворительных взносов в адрес ВСУ.

Заведующая центром раннего вмешательства Одесского областного медицинского центра психического здоровья, клинический психолог Анна Величко прокомментировала действия обидчиков. Она назвала возможные причины такого поведения злоумышленников: пробелы в воспитании, жестокое обращение в детстве, буллинг в школе, стали ли они свидетелями жестокого обращения в семье, или влияние социума.

Правило согласия на секс зарождается еще в детстве

Согласие на секс – это четкое «да». Остальные ответы не являются согласием.

Анна Величко рассказала, как это правило зарождается в детстве. В первую очередь, мы выясняем с ребенком, кто свой, а кто чужой. Какие прикосновения приятны, а какие нет. Как можно поздороваться с другом. Специалист рассказала, что если какие-то прикосновения ребенку неприятны, то он может сказать «нет». Нет права взрослому говорить: ну это же бабушка, ну это же дедушка, он может тебя трогать, он ничего плохого тебе не сделает, он тебя любит. «Нет», значит «нет». «Если ребенок знает основные правила, знает границы своего тела, знает правило нижнего белья, то тогда во взрослой жизни у него не будет вопрос, что его «нет» для кого-то означает «да», – пояснила клинический психолог.

Безопасные и опасные прикосновения

Безопасные прикосновения – это когда ребенок позволяет его прикасаться. Надо знать, какие из них ей приятны. Кому нравится, когда чешут по голове, а кто это не терпит. Опасные прикосновения от других людей. Для ребенка должен быть круг безопасных отношений. Она должна понимать, какие люди к каким зонам ее тела могут прикасаться. Есть ведь зоны табу. У девочек это грудь и зона трусиков. Отдельно по прикосновениям от врача. «Приходя к стоматологу, он не может попросить, чтобы ты подняла блузку и подышала», – рассказала Анна Величко.

Что стоит знать о тревожности и привязанности

Практикующий психолог-коуч, LoveQ coach, схема-терапевт, специалист эмоционально-образной терапии Татьяна Заречневая считает, что воспитать здоровую личность могут только здоровые личности. «В психоанализе есть такое понятие, что психика ребенка – это прямое отражение психики родителей. Это значит, что тревожная мама, скорее всего, воспитает тревожного ребенка», – объяснила специалист.

По ее мнению, прежде всего, родителям следует понять, насколько желателен и ожидаем их ребенок. Современные исследования подтвердили влияние этих факторов на судьбу и удачу человека. Важно сформировать с ребенком надежный тип привязанности. Привязанность – это эмоциональная связь между ребенком и родителями. Он закладывается до полутора лет и далее закрепляется. Есть четыре основных типа привязки: избегающий, тревожно избегающий, амбивалентный, надежный. Сформировать надежный тип можно удовлетворяя базовые потребности ребенка (брать малыша на руки, разговаривать и улыбаться ему, кормить, заменять подгузники).

Чтобы уважать свои границы, нужно знать о чужих

По мнению клинического психолога Анны Величко, мы часто просим ребенка быть хорошим для других, быть послушным, хорошо себя вести, умолчать. А это нарушение личных границ ребенка. Мы не даем своему ребенку себя проявить, что-то сказать, отстоять свои интересы. Так взрослые не учитывают интересы сына или дочери.

Родители должны научить ребенка чувствовать. Чтобы она понимала, когда ее границы нарушают. Каждый человек имеет право на собственные мысли, чувства, каждый нуждается в понимании, удовлетворении, личном пространстве. Когда его ломают, человеку трудно сказать «нет». И так вырастет личность, которой будет сложно отказать. Жертвами становятся люди, не умеющие защищать собственные границы (с низкой самооценкой, подавляющие свои истинные желания). Жертву определяет ее поведение и внутреннее самочувствие.

Кто еще может стать жертвой

Анна Величко объяснила, что жертвой может стать кто угодно. Наиболее уязвимы:

дети из неблагополучных семей;

эмоционально нестабильные дети;

дети из многодетных семей;

если в семье является отчим;

в семьях с ментальными нарушениями.

«Конечно, пассивные и беспомощные дети, воспитанные эмоционально отстраненными, депрессивными, критикующими, жестокими, или наоборот пассивные, потакающие родители, скорее всего, могут стать жертвами, или соучастниками преступления», – объяснила Татьяна Заречневая.

Секс-воспитание и секс-образование

Наше общество и ментальность не готовы открыто говорить об этом, считает Анна Величко. Не во всех школах есть уроки полового или сексуального образования. Многие семьи избегают секс-воспитания, не говорят о взаимоотношениях. Вместо этого все строится на базовых потребностях ребенка. Специалист отмечает, что секс-воспитание начинаем с рождения малыша. Помним: все дети разные и особенные. Поэтому подход индивидуален:

новорожденным можно показывать свои эмоции (так малыш учится);

с двух лет устанавливаем границы: твои и чужие. Также начинаем называть половые органы своими именами. «Пенис не может быть «сосиской», а вульва «вареником». Половые органы ничем не отличаются от кишечника или сердца», – напомнила Анна Величко;

в возрасте от трех до шести лет рассказываем о чувствах, разнице между мальчиком и девочкой, читаем детскую литературу по анатомии;

в начальной школе объясняем, откуда берутся дети (не из капусты, и не аист принес);

детям в возрасте с девяти до одиннадцати лет рассказываем о побочных эффектах от половых отношений, о контрацепции, о построении отношений.

«Правило «старший всегда прав» – надо выбросить эту фразу из лексикона. Потому что все люди могут ошибаться. Никто не знает, кто ходит под маской обидчика», – объяснила Анна Величко. Ребенок должен понимать, что родители его защитят, отстоят, и будут на его стороне. Секретом в семье не может быть:

то, что подарили ребенку;

те вещи, которые неприятны для ребенка;

игры, предложенные взрослыми.

Татьяна Заречневая рекомендует исключить:

команды, приказы, угрозы;

обучение и длинные нотации;

готовы решения для ребенка;

критику, выговоры, обвинения;

физические наказания;

наказание, как игнорирование и бойкот;

вопросы и расследования;

сравнения и соревнования;

обзывание, высмеивание;

угнетение «отрицательных» чувств;

отшучивание или избегание разговоров.

«Наши дети занимаются в каких-то секциях, мы знаем, кто туда ходит, какие у них интересы. И это направление тоже делаем мы, родители. Поэтому нужно одновременно и отпускать, и придерживать своих детей для того, чтобы можно было как-то повлиять», – рассказала Анна Величко. Надо информировать ребенка о причинно-следственных связях. И не бояться говорить о реальных вещах. Надо разговаривать с ребенком, наблюдать за ним, знать область его интересов.

Татьяна Заречнева считает, что в школе с 8 класса следует ввести предмет психологии. По ее мнению, там должны излагать основу этой науки, говорить о потребностях и типажах личности, учить проявлять свои эмоции, понимать потребности и конструктивно конфликтовать.

Татьяна Заречнева напомнила три составляющие, которые сделают человека счастливым: быть любимым, быть чьим-то, быть значимым.

Ольга Лопатюк