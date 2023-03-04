Ярмарка, обломки ракет и банка с луком: в Одессе проходит фестиваль «Ради Победы» (фоторепортаж)

В одесском парке им. Тараса Шевченко стадион «Чорноморець» на два дня (4 и 5 марта) стал местом проведения масштабного благотворительного фестиваля «Ради Победы». Его программа насыщенна и обширна, и это тот случай, когда каждый может найти здесь что-то занимательное, праздничное, полезное.

Одесская ярмарка с привкусом войны

Да, все происходящее – с привкусом войны. Здесь учат детей и подростков мастерить окопные свечи, здесь собирают средства в помощь нашим ЗСУ, а здесь детям рассказывают удивительные истории… А еще здесь обширная музыкально-развлекательная программа (и для детей, и для взрослых), фудкорты, ярмарка, мастер-классы (даже для самых-самых маленьких!), розыгрыши призов. Все происходящее – под девизом «Встречаем весну и вместе побеждаем тьму!».

Такое разнообразие на одесской благотворительной ярмарке!

Розыгрыши призов, подарки, патриотические программы, сувениры, книги. А вот в сторонке – детские игрушки и детские книжки. Мне поясняют, что любой ребенок может принести свою игрушку или книгу и обменять. Нет такой возможности? Тогда просто возьми что хочешь в подарок.

Ярмарка ведь благотворительная во всех смыслах. Есть возможность – помоги деньгами или просто принеси продукты или средства гигиены. Кстати, и братьям меньшим по возможности помоги.

И наслаждайся всем увиденным-услышанным, угостись и вздохни полной грудью (может, впервые за год на военном положении). Вход на все происходящее – бесплатный.

Военные артефакты и агитки орков

И я точно знаю, где вы обязательно остановитесь! Это проходящая здесь же выставка артефактов войны «Незламність». Все, что здесь представлено, волонтеры привозили из разных горячих точек в Украине. Перед вами – обломки российских ракет, амуниция орков, отстрелянные тубусы, пропагандистские газеты и листовки…

Всего не перечесть. Это нужно увидеть и оно того стоит! Глаз не отрываю от трехлитровой банки с луком. Что это?

– А что и написано. Лук трехлитровой в стеклянной банке. Наш трофей, можно сказать. В таких же банках мы находили и картошку. Кормежка для воюющих с нами орков. Вот вы только представьте, как можно воевать, увешав себя такими банками? – просвещает меня один из волонтеров (БФ «ТРимай»), представляющий все эти артефакты.

Фестиваль продолжится и завтра, 5 марта, на стадионе «Чорноморець» (главный вход), с 11:00 до 18:00 часов.

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