Новости Одессы и Одесской области

Ярмарка, обломки ракет и банка с луком: в Одессе проходит фестиваль «Ради Победы» (фоторепортаж)

Ярмарка, обломки ракет и банка с луком: в Одессе проходит фестиваль «Ради Победы» (фоторепортаж)

В одесском парке им. Тараса Шевченко стадион «Чорноморець» на два дня (4 и 5 марта) стал местом проведения масштабного благотворительного фестиваля «Ради Победы». Его программа насыщенна и обширна, и это тот случай, когда каждый может найти здесь что-то занимательное, праздничное, полезное.

Одесская ярмарка с привкусом войны

Да, все происходящее – с привкусом войны. Здесь учат детей и подростков мастерить окопные свечи, здесь собирают средства в помощь нашим ЗСУ, а здесь детям рассказывают удивительные истории… А еще здесь обширная музыкально-развлекательная программа (и для детей, и для взрослых), фудкорты, ярмарка, мастер-классы (даже для самых-самых маленьких!), розыгрыши призов. Все происходящее – под девизом «Встречаем весну и вместе побеждаем тьму!».

Парк Шевченко
Сбор на ЗСУ
Благотворительный фестиваль
Благотворительная ярмарка
Окопные свечи
Мастер-класс
Занятия с детьми
На мастер-классе

Такое разнообразие на одесской благотворительной ярмарке!

Розыгрыши призов, подарки, патриотические программы, сувениры, книги. А вот в сторонке – детские игрушки и детские книжки. Мне поясняют, что любой ребенок может принести свою игрушку или книгу и обменять. Нет такой возможности? Тогда просто возьми что хочешь в подарок.

Игрушки
Благотворительная ярмарка, игрушки
Украшения на ярмарке
Ярмарка, книги

Ярмарка ведь благотворительная во всех смыслах. Есть возможность – помоги деньгами или просто принеси продукты или средства гигиены. Кстати, и братьям меньшим по возможности помоги.

И наслаждайся всем увиденным-услышанным, угостись и вздохни полной грудью (может, впервые за год на военном положении). Вход на все происходящее – бесплатный.

Военные артефакты и агитки орков

И я точно знаю, где вы обязательно остановитесь! Это проходящая здесь же выставка артефактов войны «Незламність». Все, что здесь представлено, волонтеры привозили из разных горячих точек в Украине. Перед вами – обломки российских ракет, амуниция орков, отстрелянные тубусы, пропагандистские газеты и листовки…

Всего не перечесть. Это нужно увидеть и оно того стоит! Глаз не отрываю от трехлитровой банки с луком. Что это?

– А что и написано. Лук трехлитровой в стеклянной банке. Наш трофей, можно сказать. В таких же банках мы находили и картошку. Кормежка для воюющих с нами орков. Вот вы только представьте, как можно воевать, увешав себя такими банками? – просвещает меня один из волонтеров (БФ «ТРимай»), представляющий все эти артефакты.

Трофеи войны
Обломки ракет
Агитки врага
Военные трофеи
Фонд Тримай
Банка с луком
Фестиваль в Одессе
Флаг с подписями
Трофеи

Фестиваль продолжится и завтра, 5 марта, на стадионе «Чорноморець» (главный вход), с 11:00 до 18:00 часов.

Читайте также: Летний театр одесского Горсада: детский смех, вкусности и окопные свечи.

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить