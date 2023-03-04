«Они еще в плену»: в одесском Горсаду прошла акция-напоминание (фоторепортаж)

В одесском Горсаду расставлены планшеты с лицами наших героев – защитников Мариуполя. Это те боровшиеся за город, кто все еще находится в рашистском плену. Они смотрят на нас, словно напоминают: мы все – пленники, мы мечтаем вернуться в Украину.

Звучит музыка, идет сбор в поддержку ЗСУ, а сама акция – это напоминание о наших героях-защитниках, попытка поддержать их родных.

Жена одного из военнослужащих Светлана Фтиц жила в Мариуполе. Ее муж Александр – один из тех, кто воевал за этот город. Он тоже до сих пор в плену:

– Это акция-напоминание, попытка еще раз напомнить всему миру о судьбе наших защитников Мариуполя, которые отчаянно героически боролись за наш город и оказались в плену, – говорит Светлана. – Сейчас мой муж и многие его побратимы все еще не освобождены. Эти снимки прислали родные пленных защитников Мариуполя со всей Украины. Все представленные фото – это те, кто вместе с моим мужем все еще «там», где происходят пытки, где не соблюдаются Женевские конвенции… И я даже не знаю, как сложилась судьба мужа, где конкретно он находится. Знаю только, что он был ранен…

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