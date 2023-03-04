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«Они еще в плену»: в одесском Горсаду прошла акция-напоминание (фоторепортаж)

«Они еще в плену»: в одесском Горсаду прошла акция-напоминание (фоторепортаж)

В одесском Горсаду расставлены планшеты с лицами наших героев – защитников Мариуполя. Это те боровшиеся за город, кто все еще находится в рашистском плену. Они смотрят на нас, словно напоминают: мы все – пленники, мы мечтаем вернуться в Украину.

Звучит музыка, идет сбор в поддержку ЗСУ, а сама акция – это напоминание о наших героях-защитниках, попытка поддержать их родных.

Акция в Горсаду
Одесский Горсад, акция
Защитники Мариуполя
Пленные защитники Мариуполя
Акция в Одессе
Портреты пленных
Пленные защитники Мариуполя
В Одессе прошла акция
Одесский Горсад
Портреты пленных мариупольцев

Жена одного из военнослужащих Светлана Фтиц жила в Мариуполе. Ее муж Александр – один из тех, кто воевал за этот город. Он тоже до сих пор в плену:

– Это акция-напоминание, попытка еще раз напомнить всему миру о судьбе наших защитников Мариуполя, которые отчаянно героически боролись за наш город и оказались в плену, – говорит Светлана. – Сейчас мой муж и многие его побратимы все еще не освобождены. Эти снимки прислали родные пленных защитников Мариуполя со всей Украины. Все представленные фото – это те, кто вместе с моим мужем все еще «там», где происходят пытки, где не соблюдаются Женевские конвенции… И я даже не знаю, как сложилась судьба мужа, где конкретно он находится. Знаю только, что он был ранен…

Акция в поддержку пленных
Одесситам напомнили о пленных
Акция в Одессе, Горсад
Плакат
На акции в Одессе
Сбор на ЗСУ
Сбор подписей
Одесский Горсад, 4 марта 2023
Флаг с подписями

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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