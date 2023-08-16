Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 16 августа: адреса

Отключение света в Одессе 16 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о плановых работах 16 августа на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 2-й Морской пер.
  • Аркадийский пер.,
  • Аркадийская аллея,
  • Каманина,
  • Каманина пер.,
  • Кольцевая,
  • Коллективный пер.,
  • Мореходный пер.,
  • Морской пер.,
  • Посмитного,
  • Университетский пер.

Работы продлятся до 19:00:

  • 1-3-я линия 6-й ст. Люстдорфский дор.,
  • 1-й Офицерский пер.,
  • Ак. Глушко,
  • Долгая,
  • Ливерпульский пер.,
  • Левитана,
  • Люстдорфская дор.,
  • Офицерская,
  • Рыболовный пер.,
  • С.Яхненко,
  • Тульская.

Работы продлятся до 20:00:

  • Космонавтов ул.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Бабеля,
  • Балковская,
  • Головковская,
  • Уютная,
  • Морская,
  • Отрадная,
  • Ясная.

Работы продлятся до 22:00:

  • 1-я Проектируемая,
  • 1-4-й Житомирский пер.,
  • 1-3-й Кипарисный пер.,
  • 2-й Второй улицы пер.,
  • 2-й Шестой улицы пер.,
  • 5-я Улица,
  • 6-я Улица,
  • Ак. Гаркавого,
  • Амурская,
  • Учительская,
  • Рощевая,
  • Гастелло,
  • Гранатная,
  • Дальняя,
  • Джутовый пер.,
  • Дубовая,
  • Житомирская,
  • Кап. Гаврикова,
  • Конструкторский пер.,
  • Угловая,
  • Самолетная,
  • Москвина пер.,
  • Овидиопольская,
  • Овидиопольский пер.,
  • Первый 6-й улицы пер.,
  • Прирейковая,
  • Профсоюзная,
  • Путевая,
  • Пшеничная,
  • пер. Радиальный,
  • Радостная,
  • Святослава Рихтера,
  • Стеклова,
  • Степана Разина,
  • Тираспольская,
  • Тираспольское шоссе,
  • Трудовых резервов,
  • Туристская,
  • Умова,
  • Центральный аэропорт,
  • Армейская.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Ак.Панкратовой,
  • В.Хавкина,
  • Геологическая,
  • Круговая,
  • Степовая,
  • Хуторская.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, который работает и без света. Для этого вам надо получить выход в сеть по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и его стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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