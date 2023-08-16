Отключение света в Одессе 16 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о плановых работах 16 августа на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 2-й Морской пер.
- Аркадийский пер.,
- Аркадийская аллея,
- Каманина,
- Каманина пер.,
- Кольцевая,
- Коллективный пер.,
- Мореходный пер.,
- Морской пер.,
- Посмитного,
- Университетский пер.
Работы продлятся до 19:00:
- 1-3-я линия 6-й ст. Люстдорфский дор.,
- 1-й Офицерский пер.,
- Ак. Глушко,
- Долгая,
- Ливерпульский пер.,
- Левитана,
- Люстдорфская дор.,
- Офицерская,
- Рыболовный пер.,
- С.Яхненко,
- Тульская.
Работы продлятся до 20:00:
- Космонавтов ул.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Бабеля,
- Балковская,
- Головковская,
- Уютная,
- Морская,
- Отрадная,
- Ясная.
Работы продлятся до 22:00:
- 1-я Проектируемая,
- 1-4-й Житомирский пер.,
- 1-3-й Кипарисный пер.,
- 2-й Второй улицы пер.,
- 2-й Шестой улицы пер.,
- 5-я Улица,
- 6-я Улица,
- Ак. Гаркавого,
- Амурская,
- Учительская,
- Рощевая,
- Гастелло,
- Гранатная,
- Дальняя,
- Джутовый пер.,
- Дубовая,
- Житомирская,
- Кап. Гаврикова,
- Конструкторский пер.,
- Угловая,
- Самолетная,
- Москвина пер.,
- Овидиопольская,
- Овидиопольский пер.,
- Первый 6-й улицы пер.,
- Прирейковая,
- Профсоюзная,
- Путевая,
- Пшеничная,
- пер. Радиальный,
- Радостная,
- Святослава Рихтера,
- Стеклова,
- Степана Разина,
- Тираспольская,
- Тираспольское шоссе,
- Трудовых резервов,
- Туристская,
- Умова,
- Центральный аэропорт,
- Армейская.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Ак.Панкратовой,
- В.Хавкина,
- Геологическая,
- Круговая,
- Степовая,
- Хуторская.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, который работает и без света. Для этого вам надо получить выход в сеть по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и его стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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