В Одесской области предприниматель незаконно обрабатывал большой участок земли: детали

69-летний житель Одесской области, с 2021 года, не имея никаких разрешительных документов, использовал почти девять гектаров земли в пределах водоохранной зоны озера Сасык в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина незаконно засевал захваченный участок, а затем собирал на нем урожаи зерновых культур.

Действия предпринимателя квалифицировали по 197-й статье Уголовного кодекса Украины – нарушение обязанностей по охране имущества. За захват земли ему грозит штраф 850 грн или общественные работы до двухсот сорока часов или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничением свободы до двух лет.

Напомним, что в Одесской области задержали и.о. председателя Савранской поселковой территориальной громады Подольского района Евгения Населенко. Его подозревают в вымогательстве взятки за оформление земли.

Фото: ГУНП в Одесской области