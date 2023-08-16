Россияне дважды за ночь атаковали Одесщину «шахедами»: куда попали (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью, 16 августа, в Одесской области почти три часа звучала воздушная тревога. Россияне несколькими волнами ударных беспилотников дважды атаковали юг Одесской области.

Об этом сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.

Основной целью российских ударов снова являлась портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

По словам главы Одесской ОВА, в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидировали сотрудниками ГСЧС.

Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет, —

сообщил Олег Кипер.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что ночью уничтожили 13 «шахедов», которыми российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесщины.

Пуски «шахедов» совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 враждебных БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей, —

говорится в сообщении.

В ОК «Юг» сообщают, что ночью враг атаковал южные регионы Украины несколькими волнами ударных беспилотников.

Сначала направил удар по Николаевщине, где силы противовоздушной обороны отработали отлично – все дроны были уничтожены.

Позже двумя мощными волнами атаковал юг Одесской области.

Продолжая портово-зерновой террор, враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику. Возникшие пожары оперативно ликвидированы.

По информации от ОК «Юг», пострадавших нет.

Обновлено.

12:45:

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вражеские дроны попали в дунайский порт Рени.

В результате попадания российского БпЛА в два металлических состава ангарного типа возникло возгорание 2-х тракторов и обнаружено возгорание шрота в расположенном складе на площади 10 кв. метров.

Спасатели показали ликвидацию последствий атаки РФ по Одесскому порту.

Читайте также: