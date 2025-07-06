Как пишет Телеграм-канал «Одесской жизни», торжественная церемония прошла в парке Перемоги.

В церемонии возложения цветов к памятнику погибшим Героям Военно-Морских Сил приняли участие курсанты и руководство института ВМС.

Также на мероприятии выступил духовой оркестр.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории и современном значении Дня Военно-морских сил Украины.

Также напомним, что в этот день в Одессе установили национальный рекорд Украины – курсанты и лицеисты развернули на Потемкинской лестнице самый большой флаг ВМС ВСУ.

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