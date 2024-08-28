200 картин любви и вдохновения: как художник из Балты создает свои уникальные полотна

Написал почти 200 картин

Родился Сергей в 1964 году в городе Балта в учительской семье. Начал рисовать еще в школьном возрасте. После окончания школы поступил в военное училище. В 1988 году стал преподавать начальную военную подготовку в Балтском педучилище, а затем сменил направление и, после переквалификации, начал преподавать изобразительное искусство и историю культуры. Он самостоятельно осваивал различные стили и методы живописи. Так увлечение искусством стало призванием.

Сегодня Сергей Шендеровский — известный художник, автор многих художественных и фотоиллюстраций к книгам и буклетам о Балте. Он не только занимается собственным творчеством, но и является одним из инициаторов и организаторов проведения в городе тематических пленэров, в которых принимали участие художники не только из Украины, но и из-за рубежа.

Его творческая сокровищница насчитывает около двухсот полотен разных жанров. Среди работ — изображение близких сердцу уголков родного города и сел Балтщины, портретные зарисовки, религиозные мотивы, натюрморты.

«Я пишу о любви»

Поклонникам творчества художника нравится его тонкий юмор в жанрово-бытовых сюжетах картин. А целый ряд натюрмортов-импрессий Сергея Шендеровского завораживает умением человека творческого передать свои впечатления.

— Я пишу о любви! Всегда вдохновляла сама жизнь, среда, в которой живу. Ведь жизнь — это любовь. Тот, кто не любит, не живет, а просто существует, — поделился художник.

Розу творчества художника способствует и общение с художниками, проведение персональных выставок в Балте, Одессе, Киеве и участие в международном художественном пленэре в польском городе Тарнов, который связан с Балтой партнерскими узами. На этих выставках впервые были представлены несколько работ в стиле сюрреализма, которые заинтриговали зрителей. В этом направлении художник уже творил, однако сейчас он ему уделяет еще больше внимания.

Художники жили в доме пианиста

— Сергей, какие впечатления у вас остались от участия в международном художественном пленэре в Польше?

— Это был двухнедельный творческий процесс по созданию живописных полотен, непосредственного общения и отдыха, в который погрузились шестнадцать художников из Польши, Украины, Армении, Беларуси. Подобные пленэры в Польше проводятся уже десятилетия и носят настолько массовый характер, что один художник за год может побывать на десяти пленэрах, — рассказал Сергей Шендеровский.

Художники жили в доме-музее польского пианиста, композитора, общественного деятеля и дипломата Игнация Яна Падеревского. Как рассказал Сергей, языковой барьер сначала помогал преодолеть известный художник-иллюстратор из Армении Сурен Варданян, который уже двадцать лет работает в Польше. Благодаря ему Сергей и его дочь Настя влились в круг общения.

Там художник написал девять картин. При этом еще и было время на коллективную поездку в Краков, на фотографии, беседы, ознакомление с ситуацией для того, чтобы провести подобный пленэр в Балте.

Он также посетил Санок, где находится музей живописи «самого таинственного и фантастического художника планеты Здзислава Бексинского — обладателя темной стороны сознания». А в Новом Вишниче побывал в родовом имении князей Любомирских, которые основали Балту.

О том, чего касается душа

— Каждая его работа — это чествование красоты, величия балтской земли, которая богата такими замечательными людьми и имеет вековую историю, — поделился впечатлениями от работ земляка директор исторического музея Балты, историк, краевед Петр Ткач.

Кроме того, Шендеровский разработал туристический логотип Балты, который понравился и городским властям, и горожанам.

В целом родной город в его творчестве занимает особое место. Образ города и его людей вырисовывается из деталей, из мозаичных крошек в содержательные картины.

— Уже много лет знаю Сергея. Впрочем, знаю не только я, но и практически вся Балта. Сергей еще и как мелкий предприниматель держит художественную лавку и занимается фотографией, но это — чтобы немного заработать на каждый день. Земляки же уважают его прежде всего как человека художественного таланта, — рассказал член Национального союза журналистов Украины Михаил Гершкович.

Как отметил Сергей Шендеровский, реализм в его творчестве — это балтский реализм, связанный с отображением родного города, его быта. А натюрморты мастера захватывают его духовным миром, где преобладает добро и свет. Художник меняет мир, меняется сам и меняет зрителей.

Художник пишет так, как говорит его сердце, выносит на свет Божий то, чего касается его душа. И почти каждый образ оказывается близким и понятным.

В ближайших планах художника — открытие выставки, которая будет посвящена богатому колориту балтской архитектуры.