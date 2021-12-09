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Как отвечать на негативные комментарии в интернете?

Как отвечать на негативные комментарии в интернете?

Скандалы в социальных сетях возникают почти каждый день. Люди в комментариях очень быстро выходят из себя, оскорбляют собеседников и переходят на личности. Это влияет на самооценку и может привести к депрессии.

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Давайте разберемся, почему в интернете бывает так много ненависти и как с ней бороться.

Почему люди поливают друг друга грязью в интернете?

Есть множество причин, почему люди позволяют себе открыто выплескивать ненависть в интернете. Психологи говорят, что в социальных сетях царит безопасная атмосфера. Можно писать длинные гневные комментарии и никто в этот момент не остановит человека. Когда люди ругаются в реальной жизни, лицом к лицу, то перебивают друг друга, могут даже применить физическую силу. В интернете этого нет, поэтому там более безопасно.

В психологическом эксперименте Милгрэма, который проводили в 60-х годах, люди запросто проявляли насилие (били испытуемых электрическим током), потому что те находились в изолированном помещении, на физической и психологической дистанции. Примерно то же самое происходит в интернете — проявлять агрессию и негатив легче из своего аккаунта, чем глядя человеку в глаза.

Что отвечать на негатив в комментариях?

Некоторые люди могут писать негативные комментарии из чувства зависти. Им кажется, что если они публично укажут на недостатки человека, то тем самым поставят его на ступеньку ниже. Это помогает им почувствовать себя более удовлетворенными жизнью.

Что отвечать на негатив в комментариях?

Сперва нужно разобраться — это просто негативный комментарий или оскорбление с переходом на личность. Комментарий можно смело удалять, если он содержит следующее:

  • откровенный фейк
  • попытка ввести в заблуждение
  • нецензурное или вульгарное содержание
  • содержит угрозы
  • подстрекает к насилию
  • направлен на этнические, расовые или религиозные группы
  • деление людей по признаку гендерной или сексуальной идентичности

На негативные комментарии лучше отвечать в положительном ключе, оставаясь спокойным и уравновешенным. Это покажет, что вы думаете и заботитесь о людях, которые вас читают. Как только вы потеряете хладнокровие в публичной дискуссии, то будете вызывать меньше доверия.

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Психологи напоминают, что злобные комментарии очень редко по-настоящему касаются вас самих, и больше говорят о человеке, который их оставляет. Помните, что поведение агрессивного комментатора связано с его собственными проблемами, чем с отношением к вам.

Почему люди поливают друг друга грязью в интернете?

Как с негативом справляется бизнес?

Негативные отзывы наносят удар по репутации бизнеса, независимо от того, заслуженная критика или нет. Если компании не умеют работать с негативом, то будут терять своих клиентов. Отзывы клиентов нельзя контролировать, но на них можно правильно реагировать.

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Для бизнеса важна скорость реакции. Специалисты по кризисным коммуникациям рекомендуют отвечать в течение первых двух часов. Иначе клиенты подумают, что их игнорируют.

Бизнес старается перенести конфликтное общение на другую платформу. Например, в личные сообщения или по телефону. Для этого под негативным комментарием представители компании обычно пишут, что готовы пообщаться один на один. Это вызывает доверие у читателей. Поэтому бренды не разводят длинные дискуссии в ветке с негативным комментарием.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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