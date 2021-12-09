“Красная зона: Постскриптум”: одесситов приглашают на телемарафон

Завтра, в пятницу, 10 декабря 2021 года, одесский вещатель “Суспільне Одеса” при содействии партнерских изданий, в частности “Одесской жизни”, проведет телемарафон под названием “Красная зона: Постскриптум”.
Как сообщают организаторы мероприятия, этот телемарафон будет посвящен пандемии коронавируса и вакцинации от ковид в Одесской области.
В ходе телемарафона планируется обсудить такие темы:
- Насколько активно проходят сегодня проверки соблюдения норм карантина, в том числе правоохранителями?
- Соответствует ли действительности утверждение о том, что каждая новая мутация вируса не ослабляет, как считалось раньше, а лишь усиливает его?
- Как сегодня обстоят дела с тестированием на ковид, кому назначают тесты, делают ли их бесплатно в Одессе и Одесской области и как часто можно делать тест и при каких условиях?
- Как сегодня проходит реабилитация после перенесенного ковида? С чем сталкиваются переболевшие люди и какие бывают осложнения, и соответственно, с чем сталкиваются сами медицинские работники при лечении этих людей?
- Почему сегодня отменена запись к семейным врачам?
Когда и где смотреть телемарафон “Красная зона: Постскриптум”
Телемарафон “Красная зона: Постскриптум” можно будет посмотреть с 19:00 до 21:00 в телеэфире UA: ОДЕСА, а также в режиме онлайн в соцсетях вещателя.
Кроме того, “Одесская жизнь” будет вести трансляцию на своей странице в Facebook. Следите за нашими обновлениями!
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