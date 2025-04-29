Дело в том, что во время посещения одного из ресторанов звезда «попалась» на видео одного из местных блогеров, который опубликовал его в соцсети, и это очень возмутило Никитюк.

На видео, которое распространяют местные паблики и Телеграм-каналы, представлено, как ведущая, улыбаясь, выходит из заведения, и в этот момент ее замечает некий блогер. Он здоровается с ней и шутливо говорит, что она «попалась».

Однако увидев это видео, Леся Никитюк написала под постом осуждающий комментарий: «Не понимаю людей, которые потом еще и в ТикТок выставляют такие видео! Мне… не сходи, не поешь, не выпей», – написала она.

В ответ автор видео написал, что не понимает возмущения ведущей, и добавил, что она является медийным лицом, а он не первый блогер, который публикует кадры с ней в Интернете и, к тому же, это «прикольное видео, много просмотров и лайков».

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк – популярная украинская телеведущая, блогер и медийная личность, заслужившая себе известность благодаря работе на телевидении и участию в разнообразных публичных проектах.

Свою карьеру на телевидении Никитюк начала как участница команды КВН «Торнадо Люкс». Затем она стала известна благодаря участию и победе в программе «Рассмеши комика» на телеканале «Интер».

С 2012 года Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка», где она путешествовала по разным странам и делилась впечатлениями с аудиторией. Позднее она также вела программы «Вокруг М» и «Ле маршрутка».

В 2019 году Никитюк дебютировала в кино, сыграв роль в романтической комедии «Песики».

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Никитюк активно включилась в волонтерскую деятельность, открыв центр для переселенцев в Хмельницком и выпуская пародийные песни, поддерживающие боевой дух украинцев.

Помимо этого, ведущая активно ведет страницу в Instagram, где делится моментами из личной и профессиональной жизни, что принесло ей миллионы подписчиков. При этом ее личная жизнь остается для публики закрытой.

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