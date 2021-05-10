Марк Цукерберг: зачем нам социальные сети и в чем суть успеха

Социальная сеть «Фейсбук» определенно стала частью нашей жизни. В ней мы заводим новые знакомства, работаем, общаемся и развлекаемся – и это не выходя из дома. А все благодаря программисту Марку Цукербергу. Создавая социальную сеть, он решал проблему, которую видел вокруг себя, и не планировал создавать бизнес. В интересы Марка входят не только интернет и виртуальная жизнь, но и проекты в сфере медицины и образования. Помочь человеку – это его главная миссия.

Что такое Фейсбук

Я никогда не хотел сделать Фейсбук крутым. По правде сказать, я и сам не крутой. Я просто хотел сделать его полезным. Цель заключалась в том, чтобы создать идеальную персонализированную газету для каждого человека в мире. Это была основная потребность. Когда я осмотрелся, увидел, что в интернете были сервисы для многих вещей. Можно было найти музыку, новости, информацию, но нельзя было найти и связаться с людьми, которые были вам дороги. А люди – это самое главное. Это было похоже на большую нишу, которую нужно было заполнить.

Люди, которые вдохновляют

Билл Гейтс всегда вдохновлял меня, даже до нашего знакомства. Майкрософт была компанией с понятной социальной миссией: сделать компьютеры доступнее. То, что Гейтс тратит столько на благотворительность, вдохновляет меня. Это тоже работа. Ты не можешь просто появиться и эффективно тратить деньги. Ты должен начать как можно раньше и учиться этому. Кроме того, я беру пример с людей, с которыми работаю. Я всегда говорю, что ты должен нанимать только тех людей, на кого сам согласился бы работать.

Носит только серую футболку

Я чувствую, что не смогу делать свою работу, если буду тратить энергию на такие необязательные вещи, как подбор одежды. Я хочу действовать максимально быстро и не хочу тратить силы и время на легкомысленные вещи. Вроде это глупая причина, чтобы оправдать то, что я ношу серую футболку каждый день, но это правда. Стив Джобс и бывший президент США Барак Обама поступали так же.

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Как воспитывать детей

Нужно ограничивать и возлагать обязанности на детей. К примеру, обязанности в делах по дому: пусть самостоятельно складывают грязную посуду в посудомоечную машину. Покажите, что работа – это важно. Дети должны собственными глазами увидеть, чем занимаются родители и как они вносят вклад в общее дело.

В чем суть успеха

Найти не просто цель, а ее ощущение. Цель – это то, что создает настоящее счастье.

Рискуйте. В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит провал, – не рисковать.

Верьте в себя. Человек может быть гением или обладать всеми необходимыми навыками, но если он не верит в себя, он не будет выкладываться по полной.

Совершайте ошибки. Не беспокойтесь, потому что вы будете все равно совершать массу ошибок. При ошибке нужно немного отступить назад и тщательно проанализировать, что пошло не так и почему.

Старайтесь менять мир. В современном мире нужно понимать потребности людей, быть для них наставником и делать свое дело искренне.

Учитесь у людей, которые окружают вас. Потому что один человек не способен на то, на что способна группа людей.

Вкладывайте. У вас есть энергия, силы и забота – вкладывайте все это по максимуму, и рано или поздно успех придет.

Общайтесь и дружите. Социальные связи наиболее важны, потому что именно люди формируют ваш успех. Заводите знакомства, которые потом помогут сотрудничать.

Интересные факты о «Фейсбуке»

История развития Фейсбука – это одновременно и история развития социальных сетей. До этого электронных «социальных сетей» не существовало. Фейсбук появился в 2004 году. Марк Цукерберг дальтоник – он плохо различает оттенки красного и зеленого, а потому для логотипа Фейсбука выбрал синий цвет, который видит лучше всего. Будучи учеником элитной школы, Марк получил студенческий справочник с именами, фотографиями, телефонными номерами и адресами одноклассников. Между собой его называли The Facebook – «Книга лиц».



Подготовила Анастасия Епурь

Источники: gq.ru, mel.fm • Фото: из открытых источников

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