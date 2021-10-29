Цифровая гигиена: как уменьшить зависимость от соцсетей

О соблюдении цифровой гигиены стали активно говорить во время эпидемии COVID-19. Из-за карантина люди все больше времени проводят в соцсетях.

Есть даже шутка: в любой непонятной ситуации проверяй смартфон. И это действительно так — люди тянутся за телефоном, чтобы просто посмотреть не пришло ли уведомление. Такое поведение уже не выглядит странным, ведь так поступает большинство. Что же все-таки происходит: люди пользуются соцсетями или соцсети используют людей?

Давайте разберемся, почему стоит ограничивать свое время в соцсетях, и как это можно сделать.

Что такое цифровая гигиена?

Цифровая гигиена – это грамотное потребление информации, а также соблюдение базовых правил безопасности в интернете, сообщают в Министерстве цифровой трансформации.

Социальные сети построены так, чтобы максимально удержать пользователя. Они чем-то напоминают казино, только вместо фишек в соцсетях люди расплачиваются своим временем.

Facebook, Instagram, YouTube, TіkTok и другие сети копируют методы из игровой индустрии. Пользователи попадают в замкнутый круг лайков, внимания, общения и вознаграждений. Лайк — это награда, комментарий — это награда, интересный контент — это награда. Из-за этого может возникнуть зависимость.

Что плохого в том, чтобы тратить время на соцсети?

Каждый сам выбирает сколько времени тратить на соцсети. Согласно исследованию, которое провели в университете Бригама Янга, увеличение времени, проведенного в соцсетях, не делает людей более депрессивными или несчастными. Правда, обратного эффекта тоже нет — депрессия не снижается, если отказаться от социальных сетей.

Стоит отметить, что в этом исследовании речь идет именно о количестве времени, а не о качестве потребляемой информации. Если же говорить об уровне эмоционального вовлечения, то соцсети могут негативно влиять на психическое здоровье, особенно это заметно среди подростков.

В результате исследования, которое провели психологи из Университета Глазго, выяснилось, что использование социальных сетей в ночное время приводит к повышению уровня тревоги, снижению самооценки, бессоннице и депрессии.

Когда человек не знает, что ему нужно в социальной сети, то может стать зависимым от алгоритмов. Если вы чувствуете, что бесцельно тратите свое время в соцсетях, возможно стоит подумать о цифровой гигиене. Однако, для этого придется отказаться от некоторых привычек.

И от каких же привычек нужно отказаться в соцсетях?

Не проверяйте телефон, когда проснулись. Есть огромный соблазн потянуться за смартфоном и быстренько проверить лайки и новые комментарии в Facebook. Но это может вызвать беспокойство или стресс. Вместо того, чтобы настроиться на новый день, ваш мозг будет озадачен полученной информацией. Сделайте все свои утренние дела, а потом проверьте сообщения.

Отключите всплывающие уведомления. Конечно, хочется всегда быть на связи, но есть простое правило: важные дела не бывают срочными, а срочные дела, как правило, не важные. Попробуйте проверять телефон всего несколько раз в день, выделите для этого специальное время.

Не подглядывайте за своими бывшими. Они больше не часть вашей жизни.

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Отпишитесь от всех, кто создает информационный шум. Это могут быть странички, которые дублируют чьи-то новости или бесконечные селфи. Есть исследование, что просмотр чужих селфи не очень хорошо влияет на самооценку.

Следите за временем, которое проводите в соцсетях. Существует куча программ с возможностью блокировки соцсетей, если лимит времени исчерпан.

Найдите нецифровые виды досуга. Это могут быть старые-добрые бумажные книги или настольные игры. Идите на улицу: одесситам в этом плане повезло больше других, ведь можно гулять у моря. Это поможет сосредоточиться на важном.

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Фото: Freepik, photos.lci.fr, assamtribune.com