Указом Президента Украины введено в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций в отношении агента ФСБ России — Синицына Александра Николаевича.

Он является владельцем и администратором российского телеграм-канала «Типичная Одесса», зарегистрированного в органе цензуры России — «Роскомнадзоре» — как средство массовой информации.

На канал подписаны более 250 тысяч человек, а основная линия пропаганды — восхваление жизни в Одессе времён Российской империи и СССР, распространение ностальгии по тем временам и постоянная дискредитация Украины.

Отметим, что Роскомнадзор — это российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрация в этом реестре не происходит автоматически — чтобы попасть туда, представители канала «Типичная Одесса» должны были лично обратиться с запросом на регистрацию.

Таким образом, владельцы и сотрудники канала буквально заявили, что работают на Россию. А значит, вся информация, попадающая к ним в руки, так или иначе передаётся и российским спецслужбам.

Что известно о владельце «Типичной Одессы»

Создателем этого канала является блогер Александр Синицын, который некоторое время жил в Одессе, а с 2014 года проживает в российском городе Рязань.

В феврале 2023 года СБУ сообщила, что он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ, среди которых — «Russia Today» и медиагруппа «Росбизнесконсалтинг».

После бегства в Россию он создал пропагандистский телеграм-канал «Типичная Одесса».

СБУ заявило о его вербовке российскими спецслужбами и работе на ФСБ. На деньги, полученные от российских спецслужб за пропаганду войны, он приобрёл участок земли на окраине Рязани, где сейчас строит себе дом.

Как пишет сайт «Миротворец», который собирает базу предателей Украины, после перерыва Синицын создал телеграм-канал под названием «Типовая Одесса».

По данным ресурса, в «Типовой Одессе» публикуется информация, во многом повторяющая российские пропагандистские нарративы и содержащая сомнительные сведения. В частности, там цитируются заявления представителей Минобороны РФ.

Также, по информации «Миротворца», Синицын ведёт аналогичные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.