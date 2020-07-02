Как одесский моряк избежал смертной казни в Иране и почему теперь не может найти работу?

Дело одесского моряка Андрея Новичкова, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса, до сих пор открыто. Теперь одессит вынужден искать работу только на тех судах, которые не заходят в иранские воды. Иначе есть риск снова оказаться в местной тюрьме.

Андрею Новичкову повезло избежать смертной казни в Иране. В 2016 году его обвинили в убийстве подчиненного иранца на судне Arezoo. Как рассказывал моряк, мужчина сам выпрыгнул за борт. Но иранское правосудие без доказательств и свидетельских показаний намеревалось казнить одессита. При этом тело погибшего так и не нашли.

В общей сложности Новичков провел почти 2 года за решеткой. Сначала его держали в Бендер-Аббасе, потом отпустили на поруки, спустя некоторое время перевели в тюрьму в Тегеране.

150 человек в камере

Как рассказал Андрей Новичков:

У них (в Иране, – ред.) нет СИЗО. Есть полицейский участок, откуда увозят сразу в тюрьму и бросают в камеру, где находятся 150 человек. Кто спит на полу, кто – на койках. Кормили самым дешевым рисом и соей. Я постоянно надеялся, что вот-вот меня выпустят, и всё закончится. Когда меня перевезли в Тегеран, я звонил консулу каждый день. У него был опыт работы в этой стране, благодаря чему он находил общий язык с местными, пытался везде договориться, помогал с адвокатом, с перевозкой. Никогда не отказывал в помощи

В итоге моряка обменяли на гражданина Ирана, которого задержали в Харькове за шпионаж. Тогдашний президент Пётр Порошенко в декабре 2018 года подписал указ о помиловании иранца. После чего старпома отпустили домой.

Главную роль в освобождении Андрея сыграла его бабушка Елена Вирановская. Когда она узнала, что внук попал в беду, поставила себе цель – вернуть его живым вопреки всему. На тот момент женщине было 80-лет:

– Бабушка была двигателем всего этого процесса. Ей это очень тяжело далось. Ходила везде, где только можно. Даже угрожала, что будет круглосуточно стучать в двери. Остановить её было невозможно. Очень многие люди откликнулись, помогали ей советами и финансово. Сейчас у неё здоровье подкашивается, но она хорошо держится. Вот поехала отдохнуть на Каролино-Бугаз, – говорит Новичков.

Подвиг Елены Николаевны оценили в одесской мэрии – в прошлом году вручили ей Почётный знак городского головы «Благодарность».

Дело до сих пор открыто

Однако не всё так гладко, как хотелось бы. Новичков уже 2 года на свободе, а дело в Иране до сих пор открыто.

– Чтобы его закрыть, иранцам необходимо сделать установочные документы, в которых должны быть указаны основание задержания, обвинение и свидетельства. Это дело они строили на моих словах, перекручивая их против меня. У них ничего не было на меня, иначе сразу бы меня повесили. У дела, по сути, нет срока годности. И для меня это опасно. Если буду работать на судне, которое курсирует в иранском регионе или даже рядом, меня могут снять с рейса. Поэтому я теперь ограничен в выборе судна, – говорит наш герой. – На сегодняшний день мне сложно найти работу, которая хорошо оплачивается – компании не хотят со мной связываться. При этом у меня, как и у многих моряков, нет опыта в других сферах. В прошлом году знакомые ребята помогли устроиться на маленькое судно с маленькой зарплатой, которое ходило в районе Италии и по Черному морю.

Андрей не унывает – занимается спортом, участвует в походах на выживание и считает, что от жизни нужно брать по максимуму:

У меня когда-то была межпозвоночная грыжа – не мог нормально ходить. После операции начал по 100 км в день кататься на велосипеде, играть в страйкбол… В общем хватался за всё подряд. Освободившись из Ирана, я понял, что это хорошо, но мало. Нужно от жизни брать максимум и получать удовольствие каждую секунду, потому что всё может неожиданно и быстро закончиться.

Наркотрафики и контрабанда

Иногда с моряками случаются серьёзные неприятности по их же вине. Когда желание подзаработать побеждает здравый смысл, они берутся за контрабанду наркотиков или сигарет. Таких наших сограждан достаточно много в греческих тюрьмах.

– В портах Африки морякам предлагают перевезти в Европу наркотики или сигареты. Они соглашаются и сразу подписывают себе приговор, так как это противозаконно. Если же тебя подставили, то есть смысл бороться за правду, – уверен Новичков.

Среди ужасных историй – злоключения украинского экипажа танкера «Рута». В апреле 2017 года в Ливии команду обвинили в контрабанде нефти и поместили в тюрьму. Хотя, как сообщала ТСН, за три года не состоялось ни одного судебного заседания, а груз странным образом пропал. Моряки смогли вернуться на Родину только недавно, 19 июня. Но об этом подробнее мы еще напишем.