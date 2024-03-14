Как научиться понимать землю: аграрий из Васильевки поделился советами

Родителям мечталось видеть сына стоматологом

Сергей с детства любил работать на земле. Он вырос в селе, помогая родителям на кукурузных полях, виноградниках и на их трех огородах, и эта работа для него никогда не была обузой, она всегда была в радость. Он не мечтал убежать от нее в город и упорно отвоевывал свое право выбрать профессию агронома, а не стоматолога, как настойчиво рекомендовали родители. В конце концов желанное образование было получено, но жизнь внесла свои коррективы. Несколько лет он отдал службе в армии Украины. А в 2019 году, уходя на пенсию, уже точно знал, что будет заниматься земледелием.

Поэтому, вернувшись в родное село Васильевка Павловской громады, создал свое фермерское предприятие «Сим-Агроюг» и взялся осваивать любимое дело.

Именно сейчас — время аграриям подумать

Один из моих первых вопросов Сергею был о том, что многие сейчас прекращают заниматься агробизнесом, а Сергей наоборот — наращивает. Почему так? На это аграрий ответил:

— Земледелие в южной части Одесской области рискованное. Поэтому те, кто несколько лет подряд получают прибыль от работы на земле, а потом год или два из-за неурожая не зарабатывают ничего или зарабатывают очень мало, ищут другие возможности. Так поступают те предприниматели, кто занимается агробизнесом. А я предпочитаю аграрную индустрию. Таких людей, которые не гонятся за прибылью, а пытаются развивать аграрную индустрию на перспективу, к сожалению, становится все меньше.

И тогда у меня возник вполне логичный вопрос: как один отдельно взятый фермер может способствовать развитию аграрной индустрии? Сергей Бодя ответил на него со знанием дела, понятно и даже увлекательно.

— Сегодня аграриям очень сложно. В стране два года продолжается большая война. Из-за хромающей экономики мы теряем рынки. К тому же такие популярные сегодня удобрения, которые с каждым годом все больше вносятся в землю, убивают ее. А еще — неурожайные, засушливые последние годы. Все эти факторы я воспринимаю как возможность подумать и перестроиться. Это яркая возможность найти новые средства для дальнейшего развития. Так, мы научились дифференцировать риски и изучать внутренний рынок нашей страны. Добавляем культуры, которые имеют сейчас и будут иметь и в дальнейшем спрос. И особое внимание уделяем органическим удобрениям — они богаты белком, поэтому обогащают землю азотом. Органические удобрения не такие дорогие и еще положительно влияют на состояние почвы и качество продукции. А производить эти самые органические удобрения можно с помощью развития животноводства, — пояснил фермер.

Несколько полезных советов для коллег

Еще пять лет назад Сергей сеял на своих полях пшеницу, подсолнечник и рапс. Но теперь эти культуры нерентабельны, поэтому сегодня он сеет чечевицу и люцерну. Последняя дополнительно обогащает почву азотом. Прогрессивный аграрий также практикует бинарные посевы (выращивание одновременно двух культур на одном поле), например подсолнечник с эспарцетом. А вместе с рапсом хорошо сеять горчицу.

— В нашей степной зоне постоянно дуют ветры, поэтому земледельцам надо научиться консервировать влагу. Уже несколько лет мы практикуем технологию ноу-тилл — система обработки почвы, которая предусматривает отказ от вспашки земли с помощью традиционной техники. Главные принципы нулевой технологии: постоянный растительный покров, минимальное механическое воздействие на почву, адаптированные севообороты.

Раньше нас учили пахать, культивировать, дисковать, боронить. Но сейчас мы поля не пашем, а урожайность при этом выше.

Моя любознательность привела к тому, что я понял: корневая система тех растений, которые мы оставили на поле, не вспахивая его, была кормом для живого мира, который мы не видим. Да, бактерии питаются корневыми системами и насыщают землю минералами и влагой. То есть природа сама себя регулирует. А еще, прежде чем что-то посеять на поле, я смотрю, что растет рядом, какие растения превалируют на целине, чтобы посеять не то, что хочу я, а то, что сможет расти в этой почве без использования чрезмерного количества удобрений, — увлеченно рассказывает аграрий.

По словам Сергея Бодя, этой весной в почве слишком мало влаги, поэтому он уменьшает посевы подсолнечника в пользу люцерны и гороха. В этом году экспериментирует с соей и посевами лекарственных растений расторопши и сафлора. От посева традиционной яровой пшеницы аграрий отказался. Говорит, что выращивать ее в наших краях нерентабельно.

Очередная атака на Одессу прервала наш разговор.

Добежав до укрытия, я перевела дух и в который раз обрадовалась факту, что такие талантливые и небезразличные люди живут в нашей стране. Они увлечены делом, их энергия направлена на созидание здесь и сейчас нашей земли, нашей страны. О таких людях надо знать, брать с них пример и поддерживать. Итак, будем следить за результатами инновационных экспериментов Сергея, которые, уверена, будут удачными. И рассказывать о них всем, чтобы его единомышленники могли учиться и развиваться сами и развивать наш регион в целом.