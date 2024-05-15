Трагедия в небе: стали известны подробности смерти одесского курсанта

Об этом сообщили сегодня, 15 мая 2024 года, в пресс-службе ведомства.

По данным ДБР, трагедия произошла 14 мая 2024 года на базе одного из украинских аэродромов.

Тренировочный прыжок курсант 2-го курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров. По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. В итоге юношу начало крутить в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться.

19-летний парень погиб на месте происшествия.

Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, а экспертиза установит, правильно ли был сложен парашют.

Сообщается, что это уже был 12-й прыжок юноши за период обучения.

Проводится расследование по ч.4 ст.425 УК Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Фото иллюстративное 24 канала и ДБР