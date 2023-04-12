Аграрий с Одещины управляет землей 500 пайщиков на 1800 гектаров

Яков Кисеоларь очень любит родную землю. У него никогда не возникает мысли покинуть свою родину, переехать в город и там искать лучшей жизни.

«В городе нет пахотной земли, чем же там можно заниматься?» — часто слышу такую фразу от хлеборобов, которые всю свою сознательную жизнь обрабатывают землю. Яков Кисеоларь – именно такой человек.

Родился практически в крайней точке южной части Одесской области, среди бескрайних и красивейших степей Буджака – в селе Ровное Тарутинской громады. Рос под урчание тракторов и комбайнов, дыша ароматом свежевспаханной земли, и в безграничной любви к родному краю.

По окончании школы Яков поступил в Одесский сельскохозяйственный институт. Если вы спросите, были ли у молодого человека другие варианты или мысли о выборе иной, отличной от аграрной, профессии, в ответ услышите категоричное «нет».

И вот в 1993 году молодой специалист вернулся в родное село и начал работать бригадиром. При необходимости с удовольствием садился за трактор и наслаждался той самой мелодией из детства.

В 2004 году, когда граждане Украины получили возможность оформить свои законные паи и получить в пользование землю, Яков собрал все паи своей семьи и продолжил выращивать хлеб.

С каждым годом ему в аренду передавали все больше и больше земли пайщики из села и округи. Ухоженные поля и высокий урожай, который собирал опытный аграрий, говорили сами за себя. Сегодня в пользовании Якова Васильевича земля 500 пайщиков, а это 1800 гектаров.

В 2022 году было очень тяжело

Прошлый год был одним из самых тяжелых для всех, в том числе и для аграриев – война, засуха, дорогое горючее, сложности с вывозом зерна.

— Было очень трудно. В прошлом году мы работали себе в убыток, но пайщиков не оставили, выдали им зерно в полном объеме, дали картошку и другие продукты питания. Я знаю, что многие в селе выживают только за счет своих паев, поэтому для меня это было первостепенной задачей. Помогаем, конечно, и военным, — рассказывает аграрий.

На этот год он дает более положительный прогноз. Говорит, что на данный момент влаги в земле достаточно, всходы проросли хорошо. Если весной будут хотя бы минимальные осадки, то можно ждать богатый урожай.

Современные технологии обработки земли

Яков Кисеоларь всегда держит руку на пульсе и в технологическом плане, и в стратегическом. В последнее время он старается минимально обрабатывать землю, чтобы не нарушать ее естественный микроклимат. Поэтому контакт техники с землей происходит минимальный – засеяли, внесли удобрения и собрали урожай. Процесс вспахивания уже используется редко.

Кроме того, изменился и список возделываемых культур. В этом году уже посеяны 400 га ячменя, 400 га пшеницы, 400 га рапса, 120 га гороха, 50 га горчицы, 120 га льна. В дальнейшем, когда немного потеплеет, будут посеяны подсолнечник, кукуруза и просо.

А сейчас трактора на полях вносят удобрения.

После жатвы вывозить с полей собираются только рапс, горчицу и лен. А зерновые рассчитывают перерабатывать на корм для свиней.

Полный цикл: от корма к мясу

Яков Васильевич планирует в этом году, начиная уже с апреля, строить свиноферму.

— Мы хотим увеличить численность до 2000 голов. Как показала практика, сдавать зерно нерентабельно, а если его перерабатывать на корма и через время продавать мясо, выходит выгоднее. Мы собираемся развивать эту систему, чтобы и самим зарабатывать, и людей снабжать качественным мясом, — говорит прогрессивный землевладелец.

О проблемах аграрий говорить не хотел. Сказал лишь, что военным на фронте сейчас гораздо сложнее, поэтому нам не нужно жаловаться, а нужно делать все, чтобы земля была засеяна, возделывалась и давала хороший урожай, который пойдет на пользу украинцам.

Так, разговаривая на одном из полей с Яковом Васильевичем, я видела, с какой гордостью и заботой он вглядывался вдаль, осматривая всходы. И думала, что наши бесценные украинские черноземы должны обрабатывать только такие неравнодушные люди.

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