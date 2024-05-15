В Словакии стреляли в пророссийского премьера Фицо: что известно

Инцидент случился в словацком городе Гандлова после выездного заседания правительства перед местным домом культуры.

По информации местных СМИ, несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел к публике после заседания в провинции. После этого, по словам очевидцев, премьер упал на землю, охранники подняли его и быстро увезли на машине.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот. А женщина, стоявшая недалеко от премьера, сообщила, что видела кровь у него на голове и груди.

Словацкое издание Plus Jeden Den пишет, ссылаясь на «хорошо информированный источник», что Фицо ранен в руку и живот, и что он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни ранения не представляют. Сообщается, что было сделано до пяти выстрелов.

Официальной информации о ранениях и состоянии премьера пока нет. Спасательная служба Словакии пока объявила лишь, что отправила вертолет для эвакуации 59-летнего мужчины из Гандловы (Фицо 59 лет).

Чуть позже представительница больницы в Гандлове сказала журналистам, что Фицо был в сознании, когда его доставили туда, и что врачи стабилизировали его состояние.

Вероятного нападавшего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время людей из дома культуры эвакуировали.

Роберт Фицо и война в Украине

Роберт Фицо возглавил правительство по результатам парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года. Он известен своей пророссийской риторикой и не раз озвучивал тезисы кремлевской пропаганды.

Так, еще с 2014 года Фицо называл санкции ЕС против россии неэффективными и видел в них угрозу для словацкой экономики. А после начала полномасштабного вторжения россии в Украину цинично заявлял, что война началась, потому что «украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе».

Кроме того, словацкий премьер высказывался на тему того, что война является «замороженным конфликтом», который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины. По его словам, Словакия имеет большие проблемы, чем помощь Украине.

После того, как Фицо возглавил правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь. Более того, Фицо выступает даже против вступления Украины в НАТО, заявляя, что членство Украины в НАТО «только на пользу Третьей мировой войне».

В то же время Фицо отмечал приверженность к сотрудничеству с государствами во всем мире, в том числе и со страной-агрессором россией.

Стоит отметить, что несмотря на то, что правительство Словакии перестало передавать помощь Украине, этого не запретили делать словацким компаниям. И граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро на чешскую инициативу, в рамках которой для украинских военных покупают снаряды.

Всего волонтеры собрали 3 098 574 млн евро. Но Фицо высмеял этот сбор, в очередной раз цинично заявив, что если люди думают, что «пули и бомбы важнее больных раком в Словакии», тогда ему нечего им сказать.

Также Фицо выступил против отправки словацких солдат в Украину и заявил, что одобренная Киеву помощь Европейского союза и США якобы, ничего не изменит в войне с россией.

В ответ на это заявление Фицо украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил словацкий народ за поддержку, добавив, что скепсис по поддержке Украины иногда существует, «пока к тебе не пришла война в дом».