Иосиф Каракис: архитектор из Балты проектировал для Киева уникальные здания

Книги о земляке в балтский музей

Незадолго до войны Балтский исторический музей получил письмо из Черноморска от Анны Яковлевны Драй, члена Межрегионального союза писателей Украины. Она является соавтором книги об истории замысла, проектирования и строительства одного из самых интересных архитектурных сооружений Луганска, уникальной гостиницы «Жовтень» (теперь «Украина») по проекту уроженца Балты Иосифа Юльевича Каракиса.

Анна Яковлевна сообщила, что при написании книги вела поиск материалов в архивах, исследовала не только историю сооружения гостиницы, но и жизнь и творческую деятельность нашего земляка, разыскала в Америке дочь Иосифа Юльевича Ирму, тоже архитектора по специальности, сохранившей архив отца. По просьбе Анны Драй Ирма Иосифовна направила его эскизы и этюды старого Луганска, семейные фотографии и т.д. Радо откликнулся на выход издания книги «Отель «Украина» правнук архитектора Олег Юнаков, отметив, что очень интересуется творчеством прадеда.

«Если вас заинтересуют эти книги, я могу послать их в ваш адрес. Они пополнят ваши библиотеку и фонд материалами о знаменитом уроженце Балты Иосифе Юльевиче Каракисе», – написала Анна Драй.

Поэтому директор музея Петр Ткач, получив книги, поделился новостью с балтянами. Ведь Иосиф Каракис – известный архитектор Украины XX века – родился 29 мая 1902 года в городе Балта Подольской губернии. Он среди небольшой когорты советских архитекторов, кто бережно относился к сохранению исторического наследия и использованию его мотивов в творчестве.

Архитектор и пианистка – вместе всю жизнь

Семья, в которой появился Иосиф, была богатой. Его отец был купцом первой гильдии, имел в сособственности сахарные и табачные заводы.

С детских лет у Иосифа была склонность к искусству. Учась в Винницком реальном училище, он посещал уроки художника Абрама Черкасского. С шестнадцати лет начал создавать декорации для Винницкого театра.

В 1922 г. поступил на юридический факультет Института народного хозяйства. Но впоследствии перевелся на факультет живописи в Киевский художественный институт. С этого времени Киев стал спутником его жизни и творчества.

Первым опытом в архитектуре стала его работа старшим техником по строительству нового киевского центрального железнодорожного вокзала.

В то же время в студенческие годы Иосиф встретил свою любовь. Его сердце покорила красавица Анна Копман – студентка фортепианного отделения консерватории, праправнучка хасидского цадика Рафаэля Бершадского. Их брак длился 61 год до смерти Иосифа. В браке родилась дочь Ирма, избравшая родительскую профессию. И не зря. Она тоже стала известной архитекторшей.

Самые известные проекты Иосифа

Работая преподавателем в Киевском инженерно-строительном институте, Иосиф начал реализовывать собственные архитектурные проекты. Первым стал Дом Красной Армии и флота на Липках (ныне – Центральное здание офицеров Вооруженных сил Украины). За время его деятельности Иосиф Каракис реализовал более 60 архитектурных проектов. Самые известные из них и сейчас поражают своей изысканностью и оригинальностью. Это ресторан «Динамо», жилой квартал с 10-этажкой на улице Январского восстания (ныне Ивана Мазепы – от Арсенальной площади до площади Славы), старейший в Киеве детский сад «Орленок», дома для командного состава Киевского военного округа на улице Институтской и на углу Владимирской и Георгиевского переулка, Музей истории Украины на Старокиевской горе.

Что касается детского сада «Орленок», то он считался образцовым заведением и его называли «Дворец детского счастья». Это был первый детский сад в Советском Союзе, построенный по индивидуальному образцу. Стиль строения присущ особый шарм дворянских усадеб. По замыслу архитектора, от сада должна была вести большая лестница к Аскольдовой могиле, однако эта идея не была реализована.

К сожалению, сталинские времена коснулись и Каракиса. Несмотря на талантливость, его уволили с работы в 1951 году, обвинив в «безродном космополитизме». Тогда семья Каракиса оказалась на грани голода. Через несколько месяцев ему все же дали работу в сфере типового проектирования в организации «Дніпромісто».

Безродный космополитизм и конец карьеры

«Безродный космополитизм» — срок времен кампании «борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом» в СССР между 1948 и 1951 годами.

Поздний период творчества ознаменовался рядом экспериментальных проектов школ в Киеве, Луганске, Одессе, Бердянске, Донецке, Запорожье. Однако несмотря на то, что в свои 77 лет Каракис был полон энергии, новых замыслов и планов, его отправили на пенсию. Муж очень тяжело воспринял свою отставку: «Чувствую себя выброшенным, лишенным права заниматься своей специальностью, которой отдал полвека. Я уже не живу…».

Последние девять лет жизни Иосиф Юльевич Каракис посвятил труду на природе: свой сад украсил перголами-беседками, миниатюрным «японским двориком». Он до последнего жил искусством, оставаясь архитектором.

Умер Иосиф Каракис 23 февраля 1988 года, похоронен в Киеве на Байковом кладбище рядом с матерью.