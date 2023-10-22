Жители Черноморска могли слышать взрыв – что это было? (фото)

Об этом сообщили в своем Телеграм-канале Силы обороны Юга Украины.

До того, как установилась благоприятная погода для подрыва мины она находилась в прибрежных водах, поскольку возможности переместить ее в другое место у военных не было.

И сегодня опасную морскую находку успешно ликвидировали. Звук взрыва могли слышать местные жители. Впрочем, накануне людей предупредили о предстоящем подрыве и призвали не поддаваться панике.

Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 14 октября, на одесское побережье вынесло морскую мину. Ее также успешно взорвали.

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