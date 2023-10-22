Жители Черноморска могли слышать взрыв – что это было? (фото)

Сегодня днем, 22 октября, у берегов города Черноморска под Одессой специалисты провели контролируемый подрыв морской мины. Эту мину вынесло на побережье еще в пятницу, но обезвредить ее ранее «не позволяла» штормовая погода.
Об этом сообщили в своем Телеграм-канале Силы обороны Юга Украины.
До того, как установилась благоприятная погода для подрыва мины она находилась в прибрежных водах, поскольку возможности переместить ее в другое место у военных не было.
Статья по теме: Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото)
И сегодня опасную морскую находку успешно ликвидировали. Звук взрыва могли слышать местные жители. Впрочем, накануне людей предупредили о предстоящем подрыве и призвали не поддаваться панике.
Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 14 октября, на одесское побережье вынесло морскую мину. Ее также успешно взорвали.
Читайте также: У берегов Одесской области подорвалось иностранное судно с опасным грузом.