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Жители Черноморска могли слышать взрыв – что это было? (фото)

Жители Черноморска могли слышать взрыв – что это было? (фото)

Сегодня днем, 22 октября, у берегов города Черноморска под Одессой специалисты провели контролируемый подрыв морской мины. Эту мину вынесло на побережье еще в пятницу, но обезвредить ее ранее «не позволяла» штормовая погода.

Об этом сообщили в своем Телеграм-канале Силы обороны Юга Украины.

До того, как установилась благоприятная погода для подрыва мины она находилась в прибрежных водах, поскольку возможности переместить ее в другое место у военных не было.

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И сегодня опасную морскую находку успешно ликвидировали. Звук взрыва могли слышать местные жители. Впрочем, накануне людей предупредили о предстоящем подрыве и призвали не поддаваться панике.

Мина у берегов Черноморска после подрыва

Все, что осталось от ужасающей морской находки. Фото Сил обороны Юга Украины

Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 14 октября, на одесское побережье вынесло морскую мину. Ее также успешно взорвали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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