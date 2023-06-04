Храм в Троицком: историческое здание с восстановленными росписями и колокольней

До настоящего времени первые настенные росписи в церкви села Троицкое не сохранились, как и большинство древних икон. Храм был возведен за счет местного землевладельца Василия Корбе, владевшего селом Святотроицким. Раньше оно называлось Волконское и принадлежало генералу и князю Григорию Волконскому, получившему земли в собственность после русско-турецкой войны.

— С детства бабушка Дарья водила меня на богослужение в нашу Свято-Троицкую церковь. Помню, как очарованно рассматривала настенные фрески с ликами святых и библейскими сюжетами. Особенно поражал своей небесно-голубой росписью купол. С голубизны, озаренной Божьим светом, спускался к людям белоснежный голубь, чтобы освятить верующих силой Духа Святого, — делится педагог-историк и мастер народной росписи Лариса Бабинец. — На храмовый праздник здесь было удивительно пышно и торжественно. Люди несли освящать зелье — символ процветания, обновления и благодати. Этот симбиоз духовной и растительной разноцветности вдохновил меня стать художницей, чтобы творить цветочные орнаменты, в которых кроется тайна духа Божия.

Вероятно, строительство и освящение Свято-Троицкого храма состоялось в 1814 году, потому последний из детей Василия Корбе — сын Федор, родившийся 2 февраля 1815-го — был единственным, кого окрестили под ее сводом. Это свидетельствует о соответствующей записи в церковно-метрической книге.

Сохранились поздние записи о венчании наследников многодетного дворянина и крещении его внуков. Самого же строителя, умершего в 1839-м, отпели в родном храме и похоронили неподалеку.

В 60-70-х годах прошлого века сакральное сооружение значительно пострадало от воинственных атеистов. А уже в период независимости кощунство над памятником совершил местный священник, снеся входящие колонны. К счастью громады, его преемник протоиерей Георгий Полтавец, при поддержке местных аграриев и промышленников и прихожан из многих уголков Украины, восстановил храм в его первоначальном замысле, возобновил внутренние росписи и построил колокольню. К сожалению, священник по состоянию здоровья был вынужден покинуть приход.

На Троицу, престольный праздник, в церкви ведется богослужение, а для прихожан на церковном дворе устраивают угощение. Самодеятельные артисты приурочивают к Зеленым праздникам концертную программу и выставку народного творчества.

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