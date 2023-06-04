Одесская область: на границе с Молдовой звучали выстрелы

В субботу, 3 ибня 2023 года, пограничники Измаильского отряда задержали троих мужчин призывного возраста на государственной границе, вблизи села Дмитровка Болградского района Одесской области.

Как рассказали в пресс-службе погранотряда, попытку незаконного пересечения государственной границы пограничники зафиксировали с помощью тепловизора.

Требование стражей порядка об остановке мужчины не выполняли и продолжали движение в сторону Молдовы. Чтобы остановить «уклонистов», охранникам границы пришлось сделать несколько упреждающих выстрелов вверх.

По словам нарушителей, требование об остановке они не слышали, а в соседнюю страну шли якобы с целью дальнейшего трудоустройства.

Все мужчины привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

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