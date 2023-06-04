В Одессе почтили память маленьких жертв российской агрессии (фоторепортаж)

Сегодня, 4 июня 2023 года, в Украине чествуют память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии. Эта дата выбрана не случайно – именно в этот день весь мир отмечает Международный день детей – невинных жертв агрессии. Памятные мероприятия проходят в Одессе и всех районах и общинах Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОВА, сегодня новоназначенный глава областной военной администрации Олег Кипер посетил место трагедии в ЖК «Тирас», где 23 апреля прошлого года российская ракета отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан.

А в Горсаду прошла акция «Голоса детей» в память обо всех маленьких украинцах, чьи жизни унесла война. На акции присутствовали представители областных и городских властей, а также курсанты военной академии, хористы и студенты колледжа искусств им. Данькевича.

Участники акции развесили на символическом «Дереве-памяти» колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизнь которых оборвала российская агрессия.

По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 485 детей, еще 1005 получили ранения. Около 19 тысяч детей оккупанты вывезли в россию. На сегодняшний день в Украину удалось вернуть только 400 депортированных детей.

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Фото Одесской ОВА, Суспiльне Одеса и Оdessa Оnline