Бесплатные КТ-исследования: почему так долго приходится ждать своей очереди

Как сделать компьютерную томографию бесплатно?

Сделать КТ бесплатно можно по направлению семейного или лечащего врача. Если врач видит потребность, он выпишет направление на такое исследование (электронное или бумажное).

Сделать КТ можно в учреждениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь, имеют соответствующее оборудование (компьютерный томограф) и возможности для проведения обследования.

В Одессе три городские больницы №№1,10, 11 имеют соответствующее оборудование и договоры с НСЗУ. Почему возникают очереди, выясняем с исполняющей обязанности заведующей рентгенологическим отделением КНП «Одесская городская клиническая больница № 1» Ольгой Филяновской.

КТ — длительная и сложная процедура

— Надо понимать, что КТ — это один из очень важных факторов установления правильного диагноза, — говорит Ольга Владимировна, — На описание КТ-исследования врач в среднем тратит 40 минут. Бывает, что и больше, если речь идет о сложных случаях. Кроме того, врач должен проанализировать вместе все проекции КТ-исследования, результаты рентгена, УЗИ, анализов, с которыми пришел пациент. На основании всего этого и делается вывод о диагнозе. Вы понимаете, что это сложная и ответственная работа, во время которой нельзя спешить.

— Если учитывать, что врач-рентгенолог в вашей больнице работает 24 часа, за сутки обследование имеют возможность пройти не более 30-35 пациентов?

— Да, но это много, потому что врач должен немного отдохнуть, поесть, чтобы не ускорять профессиональное выгорание.

В нашу больницу привозят пациентов «Скорые» с инсультами, инфарктами, сложными травмами в результате дорожно-транспортных происшествий, ранениями после прилетов. В таких случаях надо действовать очень быстро. Если речь идет об угрожающей ситуации для жизни, таким пациентам выполняют КТ-исследования вне очереди. Вне очереди имеют право на проведение исследования и пациенты, которые лечатся в стационарных отделениях нашей больницы, и возникает насущная необходимость их обследовать. Поэтому тем, кто записан на бесплатное КТ-исследование, даже в день его прохождения иногда приходится ожидать, потому что врачи занимаются ургентными пациентами.

Есть КТ-исследования без контрастных веществ — они выполняются и описываются быстрее. Есть исследования с контрастными веществами. Там нужны предварительные обследования, соответствующая подготовка и длится такое КТ-исследование дольше. Поэтому у нас есть разные очереди на эти исследования.

В очереди виноват семейный врач?

— Сейчас много говорят о необоснованных назначениях — человеку не нужно проводить КТ-исследования, а он заставляет семейного или лечащего врача выписывать направление. Врач, чтобы на него не писали жалоб, сдается и дает направление на КТ. Есть такие случаи?

— Конечно, есть. Мы работаем с семейными врачами, объясняем, что направления должны быть обоснованными. Потому что если у пациента есть направление на КТ-исследование, мы не можем ему отказать в его прохождении. Отказать не имеем права, потому что пациент будет жаловаться уже на нас. А тот пациент, кому действительно нужно обследоваться, вынужден ждать дольше.

По мнению Ольги Филяновской, ситуация была бы проще, если бы город имел отдельный компьютерный томограф для обслуживания пациентов по направлениям семейных врачей в поликлиническом отделении или диагностическом центре больницы. Чтобы специалисты занимались сложными случаями, а амбулаторные исследования пациентов не отвлекали бы врачей кластерных городских больниц.

Мысль очень дельная, потому что, учитывая то, сколько частных клиник в Одессе покупают оборудование и предлагают услуги КТ-исследований, спрос растет, все больше людей для уточнения или установления правильного диагноза нуждаются в проведении КТ. Но бесплатными эти исследования есть только в трех городских клинических больницах. В целом 90-100 исследований в сутки для города-миллионника, конечно, мало. Поэтому очереди на бесплатные КТ-исследования пока с повестки дня не уходят…