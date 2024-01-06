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Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении?

Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении?

Программа государственных гарантий обеспечивает украинцам бесплатное лечение. Но бывает, что с пациента требуют деньги за услуги, которые оплачивает медучреждениям государство, то есть по сути отказывают в бесплатном лечении.

Как действовать в таких случаях, рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Прежде всего, надо обратиться за разъяснениями к главврачу больницы или в органы здравоохранения местной власти.

Если это не дало результата, нужно подать жалобу в НСЗУ. Для этого укажите следующие данные:

  • фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения;
  • дату события;
  • правильное название больницы;
  • должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медуслуги и лекарства;
  • детали ситуации, которая произошла. Например: требование денег за предоставление услуг, требование покупки лекарств, расходных материалов (стерильных наборов, рентгеновских пленок), принуждение оплатить «благотворительный взнос», отказ в выписке электронного рецепта на «Доступные лекарства»;
  • сумму денег, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось оплатить;
  • номер вашего телефона.

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Подать жалобу в НСЗУ можно:

  • по телефону «горячей линии» НСЗУ 16-77;
  • заполнив электронную форму на сайте НСЗУ (в правом нижнем углу выбрать вкладку «Зворотній зв’язок»);
  • отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073).
  • Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, но в большинстве случаев укладываются в десять рабочих дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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