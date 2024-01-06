Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении?

Как действовать в таких случаях, рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Прежде всего, надо обратиться за разъяснениями к главврачу больницы или в органы здравоохранения местной власти.

Если это не дало результата, нужно подать жалобу в НСЗУ. Для этого укажите следующие данные:

фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения;

дату события;

правильное название больницы;

должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медуслуги и лекарства;

детали ситуации, которая произошла. Например: требование денег за предоставление услуг, требование покупки лекарств, расходных материалов (стерильных наборов, рентгеновских пленок), принуждение оплатить «благотворительный взнос», отказ в выписке электронного рецепта на «Доступные лекарства»;

сумму денег, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось оплатить;

номер вашего телефона.

Подать жалобу в НСЗУ можно:

по телефону «горячей линии» НСЗУ 16-77 ;

; заполнив электронную форму на сайте НСЗУ (в правом нижнем углу выбрать вкладку «Зворотній зв’язок»);

отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073).

Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, но в большинстве случаев укладываются в десять рабочих дней.

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