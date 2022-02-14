Возлюбленная Мастера: Маргарите Деминой — 100 лет

Мастер и Маргарита… В Одессу они приехали не только партнерами по сцене, но уже и супружеской парой. Всегда вместе, всегда только вдвоем. История любви тесно связана с Днем влюбленных — 14 февраля…

Маргарита Демина родилась 14 февраля. 14 февраля Михаил Водяной признался ей в любви. Ушла она из жизни на следующий день после своего 77-летия — 15 февраля 1999 года.

В день ее рождения, 14 февраля, после того, как был отыгран спектакль «Принцесса цирка», где Водяной исполнял роль Тони, а Демина — роль Мабель, он признался ей в любви. Михаил Водяной подарил ей букет цветов и торт. На крышке торта было написано: «Дорогой Марочке — Мабель от любящего Тони — Миши Водяного». Цветы увяли, торт был съеден, а вот эта коробка от львовского торта с надписью сохранилась в их доме на всю жизнь. Не просто сохранилась. Каждый раз, когда в их семье нарастал конфликт, возникали какие-то сложности или «шероховатости», Маргарита Демина неизменно доставала эту коробку и молча показывала ее мужу. «Шероховатость» исчезала сама собой.

В Одесском академическом театре музыкальной комедии, который теперь носит имя Михаила Водяного, есть целый зал, посвященный его памяти. На его гримерном столике стоит фотография. Свадебная. На ней — Михаил Водяной и Маргарита Демина. На самом деле, это сцена одного из спектаклей, где они играли влюбленных, которые потом женятся. Они сыграли вместе на одной сцене много ролей. Такая вот (тоже магическая!) неразлучность — и в жизни, и на сцене…

…Когда «Одесская жизнь» несколько лет назад готовила материал о Маргарите Деминой, в пресс-службе театра Музкомедии рассказали: «Все, кто знал «нашу Марочку» лично, всегда подчеркивал ее исключительную интеллигентность, тонкость, женственность. И все же она, народная артистка Украины, сыгравшая более ста ролей, была, прежде всего, Его женой, другом, истинной опорой… Даже после его смерти, когда в честь Михаила Водяного на сцене Музкомедии был поставлен знаменитый «Бал в честь короля», до самого последнего дня она исполняла в этом спектакле свою главную роль — роль супруги Короля…».

Подробнее об истории их любви, их жизни, их ролях, сыгранных на одной сцене — читайте в материале «Маргарита Демина и Михаил Водяной: магия чувств, магия чисел и… коробка от львовского торта».

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Фото — из архива одесского театра Музкомедии

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