Угрозы для существования Одесской киностудии нет: разъяснения

Там указали на неточности, допущенные в новости относительно деятельности Одесской Киностудии на основе заключения Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

«Указанная сумма в 400 млн грн является полностью манипулятивной. Данная цифра взята из описательной части аудиторского заключения, где составлены математическим путем все цифры, которые являются не более, чем экономическим предположением специалистов, проводивших аудит и не имеют отношения к непосредственной проверке, результаты которой изложены в акте ревизии. Кроме того, описательная часть, которая подчеркнула отдельные виды деятельности, не имеет прямого влияния на Одесскую Киностудию.

Обращаем внимание, что важны фактические нарушения, а не описательная часть. Согласно акту ревизии, где отражено актуальное состояние, проверялось два нарушения на общую сумму около 1 млн грн и эти нарушения были устранены на время проведения проверки. Акт ревизии прилагается к заключению аудита», — говорится в заявлении Одесской киностудии.

В компании отметили, что на сегодняшний день Одесская киностудия не имеет задолженности по заработной плате и уплате налогов и является активным участником кинематографического процесса.С начала полномасштабного вторжения завершен съемочный процесс трех картин. Сейчас продолжается работа над полнометражным художественным фильмом «Режиссер». YouTube канал киностудии насчитывает более 1,7 млн подписчиков и приносит киностудии значительный доход».