Журналисты выяснили, как живут одесские военкомы

Центр публичных расследований исследовал финансовые отчеты за 2023 год начальников ТЦК в Одесской области и сделал рейтинг самых богатых из них.

Больше всего за 2023 год доходов задекларировал уже бывший руководитель Малиновского районного ТЦК Вячеслав Кушнеров. В прошлом году он получил более 4 миллионов гривен. Из них 841 тысяча — заработная плата, 3,766 миллиона — пол стоимости от продажи квартиры в Одессе (еще половина суммы принадлежит жене военнослужащего).

Медиа связывает Кушнерова с экс-начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым, которого подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Якобы они организовали незаконную переправку мужчин через пункт пропуска «Староказачье».

Анализируя декларацию Кушнерова, НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 47 миллионов гривен. 14 мая 2024 года он был объявлен в розыск управлением стратегических расследований в Николаевской области по подозрению за незаконное обогащение.

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Еще один руководитель ТЦК, у кого доход в прошлом году превысил 4 миллиона гривен — бывший руководитель областного центра Александр Охрименко. Военком региона в прошлом году получил 1,338 миллиона гривен денежного обеспечения и 2,702 миллиона матпомощи на приобретение жилья. Должность главного военкома Одесской области Охрименко занял в июле 2023 года, вместо уже упомянутого Борисова.

Доход военкома Приморского РТЦК Алексея Оскилко составил 1,462 миллиона грн. У Оскилко источником дохода была заработная плата в 1,364 миллиона гривен и пенсия 103 тысячи.

Руководитель Суворовского районного центра комплектования Алексей Осадчий задекларировал 809 тысяч грн. дохода. Осадчий в прошлом году заработал 721 тысячу гривен и 88 тысяч составила пенсия.

И.о. начальника Киевского РТЦК в Одессе Юрий Цымбал (он исполнял обязанности военкома в 2023 году) единственным источником дохода указал заработную плату — 581 тысяча гривен.

Квартиры и дома

Официально жилье имеют не все чиновники — половина из них живет в ведомственных квартирах. Однако есть военные, которые задекларировали по несколько квартир или домов.

Так в семье Вячеслава Кушнерова — дома общей площадью 259,2 квадратного метра.

Усупругов Цимбалов — две квартиры и дом, однако общая площадь жилья 149,2 квадратного метра.

Александр Охрименко имеет в совладении с женой и детьми одну квартиру площадью 111,6 квадратного метра.

А жена Алексея Оскилко — дом и квартиру. Вместе у нее 108,6 квадратного метра жилья. Сам военком жилья не имеет.