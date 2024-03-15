Сухой лиман сдают в аренду: какие экзотические морепродукты появятся на Одесщине

Сухой лиман расположен на северо-западном побережье Черного моря, вблизи городов Одесса и Черноморск.

Длина лимана 15 км, ширина от 0,1 до 3 км, площадь 10 кв. км, глубина 3-6 м. Соленость воды 14-16 промилле.

В 1957 году Сухой лиман в связи со строительством Ильичевского порта был соединен с морем навигационным каналом, поэтому теперь фактически является морским заливом.

Лиман является местом нереста и нагула таких видов рыб, как глос, бычки (особенно многочисленный зеленчак), атерина, кефали. Из-за загрязнения численность и биомасса многих форм жизни уменьшается, распространяются морские виды из Черного моря.

Развитие экономики и туризма

Все лиманы Одесской области, за исключением природоохранных территорий, пригодны для выращивания марикультур. Однако в Украине это направление бизнеса еще недостаточно популярно, несмотря на большие перспективы и поощрение со стороны Евросоюза.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Виталия Головни, аренда Сухого лимана позволит поставлять на внутренний рынок качественные, полезные и доступные по цене морепродукты.

Договор об аренде будет заключаться на семь лет. Такой срок обусловлен тем, что прибыль от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности.

Это безопасно?

Математическое и спутниковое моделирование показали, что из-за теракта рф на Каховской ГЭС пострадал и Сухой лиман. Взрыв и последующий паводок повлияли на низовья лимана и портовую территорию, где находится искусственно созданный залив.

— Но часть лимана, где будут развиваться марикультуры, отделена от порта мостом и имеет минимальный водообмен с портовой частью водоема, поэтому вода из Каховского хранилища сюда не попала, — пояснил исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

Впрочем, исследования качества воды в лимане проводятся регулярно. В прошлый раз пробы отбирали еще до подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Следующие исследования запланированы на весну этого года — работники Института морской биологии НАН Украины возьмут пробы воды на общую гидробиологию.

Экзотические креветки в Одесской области

Сейчас на Сухом лимане, по информации Госрыбагенции, планируются садковые хозяйства.

— Мы предложили брать большие садки размером пять на пять метров. Часть лимана будет отгорожена. Туда запустят посадочный материал, который будет употреблять местную флору и фауну. И чтобы получить продукт быстро, его можно подкармливать, — рассказал ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.

В лимане можно вырастить таиландскую креветку Макробрахиум Розенберга. Ее активно выращивают в Украине в замкнутых хозяйствах. Например, в Одессе это делают в подвалах в солоноватой воде, где она вырастает почти до полуметра. Хотя для продажи подходит и десятисантиметровая — такого размера она достигает всего за год.

— Если выращивать ее в бассейне размером полтора на полтора метра, то личинки могут съесть друг друга. Из тысячи вырастет две штуки. К тому же зимой воду в бассейне надо подогревать. Производство затратное и невыгодное. Если выращивать креветки в природе, то можно получить нормальную продукцию в большом количестве. А зимой производство консервировать. Будет прибыль, — пояснил Юрий Квач.

Кроме таиландской, в лимане приживется и японская креветка — она любит солоноватую воду и прекрасно переживает зиму. Тем более, что для размножения личинок не нужно специально заселять, ведь этот вид уже проживает в водоеме. Это дополнительно удешевляет продукцию. К тому же зимой хозяйство простаивать не будет.

Больше всего такой бизнес может заинтересовать тех, кто уже держит хозяйства на Сухом лимане и умеет работать с аквакультурами, следовательно и инфраструктура, и логистика уже налажены.