Где бывает настоящее счастье: оперетта «Сильва» на сцене Одесской Музкомедии (фоторепортаж)

Где бродит настоящее счастье? Где оно бывает? Ответ нашелся неожиданно: в оперетте! Он прозвучал дважды: и на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК), и в зале, где зрители наслаждались опереттой Имре Кальмана «Сильва».

Обновленная оперетта — как новая сказка

«Настоящее счастье бывает только в опереттах», — провозглашает один из героев спектакля. «Это было настоящее счастье! Хочу смотреть еще и еще раз», — услышала я от зрительницы, когда артисты вышли на поклоны под бурные аплодисменты и крики «Браво!»

Обновленная «Сильва» Имре Кальмана — как новая сказка…

Оперетта, которую можно смотреть и слушать до бесконечности, теперь идет на украинском языке. Кстати, очень удачный перевод. А что в спектакле «неудачное»? Он же — о вечном. Эту оперетту и называют вечной…

В постановке режиссера-постановщика, главного режиссера ОАТМК Владимира Подгородинского вечный сюжет засиял новыми красками, сюжетные (как говорят, до боли знакомые) перипетии заиграли новыми оттенками…

Спектакль показался не обновленным, а премьерным… Может, и война свои особые «красители» добавила: нам так не хватает ощущения того самого «настоящего счастья». Или сказки?..

Быть или не быть?

О, какие страсти! Звезда варьете Сильва Вареску (Лилия Духновская) и молодой аристократ Эдвин Воляпюк (Иван Ковалев) искренне любят друг друга. Быть свадьбе? Пожалуй, таки быть, хотя Сильва и незнатного происхождения. Так быть или не быть, если и дата свадьбы назначена?

Ах, этот старинный сюжетный поворот: родители молодого красавца — княгиня (Наталья Завгородняя) и князь (Владимир Муращенко) Воляпюк — естественно, и слышать не хотят о какой-то там талантливой звездочке варьете. К тому же есть невеста знатного рода (Ирина Гусак), которая, кстати, влюблена совсем не в «навязанного» Эдвина, а в его друга Бони (Владимир Токарчук), тоже любящего Стаси.

Кажется, такой знакомый сюжет, не правда ли? А все «подается» так, словно впервые в жизни вглядываешься, как любящие сердца запутываются сами в себе, в своих чувствах, переживаниях, неумении услышать друг друга!

Да-да, спектакль «Сильвы» и стал той «волшебной силой», что сумела войти в сердце каждого зрителя, который наблюдал за всем, что происходит так, словно он тоже там, в варьете или в гостях у князей Воляпюк.

А что же наши герои?.. Кажется, напряжение страстей мешает им найти общий язык. А еще, кажется, княгиня Волапюк (блестящая игра народной артистки Украины Натальи Завгородней!) не «совсем» княгиня, а бывшая звезда варьете. И еще, кажется, Бони понял, что не получить ему любимую Стаси, пока не поможет он главным героям — Сильви и Эдвину — на их такой запутанной дорожке любви…

Смех и слезы — всегда рядом

Но мы ведь не забыли адрес настоящего счастья, не правда ли?.. Каждая сцена — как картина, каждый «кадр» хочется зафиксировать, потому что органично объединено все — арии и диалоги, балет и хор, и декорации, которые словно дорисовывают каждую сцену! И словно вечная музыка великого Кальмана зазвучала по-новому (дирижер-постановщик — главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников)…

А что же зритель?.. А зритель, действительно соскучившийся по истинной классической оперетте, сочувствует, наблюдает и искренне аплодирует. И еще смеется от души, потому что множество реплик — готовые анекдоты.

Смех и слезы всегда рядом: одна только сцена помолвки Эдвина и Сильвы «на фоне» белых длинных рушников чего стоит!.. Это же как образ дороги и самой жизни, одной на двоих…

В обновленной «Сильве» есть все, что нужно: блеск, яркость, легкость. А еще и печаль: вы только прислушайтесь к диалогу Ферри (Тимофей Криницкий) и Мишеля (Сергей Богаченко) в конце первого акта.

И повторим еще и еще раз: в ней есть счастье. Настоящее. Ведь это же оперетта! Вечная!..

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