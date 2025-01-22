Журналистка «Одесской жизни» Надежда Бондаренко провела очередной опрос, в ходе которого поинтересовалась у молодых одесситов, что они знают о Владимире Высоцком и поддерживают ли снос его памятника.

Показательно, что среди опрошенных представителей молодого поколения большинство оказались хорошо знакомыми с творчеством Высоцкого: кто-то вспомнил, что он «пел гимн Одессе», другие упомянули его «Балладу о правде и неправде» и «Охоту на волков», а также вспомнили, что актер снялся в фильме «Место встречи изменить нельзя» и «высмеивал режим».

Что касается сноса памятника Высоцкому, то тут мнения одесситов разделились. В частности, прозвучали мнения о том, что «историю переписывать нельзя» и что «ломать не строить».

Больше подробностей – в видео «Одесской жизни»:

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